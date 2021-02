La camioneta del alcalde de Mocorito se adquirió con recursos del Ayuntamiento

Mocorito, Sinaloa.- Tamara Gil Chairez, regidora y presidente de la Comisión de Hacienda en Cabildo de Mocorito, aclara los rumores que han surgido en torno a la camioneta que anda estrenando el alcalde Jesús Guillermo Galindo Castro, además afirma que no hay porqué hacer polémica de algo que en su momento todos los ediles aprobaron en una sesión ordinaria.

Gil Chairez expresa que dicha unidad se adquirió con recursos de la administración pública, por tal motivo es propiedad del Ayuntamiento, así como también detalló que la anterior camioneta, que fallaba constantemente, se dio como enganche y solamente se cubrió la diferencia.

“No se porqué comentan cosas que en Cabildo se han aprobado, los compañeros regidores han estado en esas reuniones. El día 29 de enero se propuso lo de la camioneta y todos estuvieron de acuerdo en la venta de la que se tenía, firmaron el acta de la sesión”, expresó la edil.

Asimismo, se informó que la anterior unidad se dio como enganche para adquirir una nueva y que fuera para uso del presidente, ya que la que traía lo dejaba tirado donde sea y la verdad era muy necesario hacer el cambio de unidad.

“La que se compró no es una camioneta de lujo como antes se acostumbraba, sino que es austera, para cubrir la necesidad que se tiene y el alcalde está en todo su derecho de moverse sin dificultad, ya que es muy activo y siempre gestionando lo mejor para Mocorito y sus habitantes. No veo el porqué hacer señalamientos de un carro que es muy necesario para el alcalde y para que cumpla con su trabajo”, señala Tamara Gil Chairez.

Por su parte, Eduardo Daniel Robles, también integrante de la Comisión de Hacienda, asegura que este tema está avalado por todos los integrantes de Cabildo que hoy varios de ellos se están contradiciendo con declaraciones que según no saben al respecto.

“Considero que al parecer hacen estos señalamientos con fines políticos y electorales al verse de alguna manera que no levantan. Yo los invito, si tienen el valor, a que discutamos este tipo de asuntos en Cabildo, con debates de altura y argumentos, no con señalamientos sin sustentos ni validez que vienen a contradecir lo que firman en las actas de Cabildo, que al parecer no leen lo que firman”, resalta el regidor Eduardo Daniel Robles.