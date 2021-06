La candidata de Salvador Alvarado, Liliana Cárdenas se considera tranquila y perseverante

Guamúchil, Sinaloa.- Liliana Cárdenas Valenzuela, candidata a la presidencia municipal de Salvador Alvarado, afirma ser una mujer tranquila, perseverante, con sueños, con metas por cumplir, amorosa, alegre, trabajadora y que le gusta disfrutar de la vida.

Esta mujer trabajadora busca darle continuidad a los proyectos que tuvo que dejar cuando culminó su periodo como alcaldesa de Salvador Alvarado.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Gracias a su labor es que la planta potabilizadora de agua está funcionando. Cabe mencionar que son esta obra no se pudieran crear más fracciones o colonias porque el servicio de agua potable no abastecería para tantas zonas. “Esa planta está pensada para un desarrollo a 30 años de la ciudad”.

Cárdenas Valenzuela platicó acerca del tema del turismo y afirma que durante su mandato en Salvador Alvarado, impulsó la imagen de Pedro Infante para a su vez realzar el turismo.

Grandes cosas son las que ha logrado hacer durante su carrera como política, es por eso que dice que pretende consolidad proyectos entre los que destaca el ulama. Destacó que en su meta está contemplado rehabilitar el mirador “El Dique”, porque se encuentra descuidado al igual que la zona de los Mezquites. Agregó también que el proyecto del parque Lineal aún no está terminado y que este debe continuar hacia el otro lado de la carretera hasta conectar con los mezquites.

Dio a conocer que en su tiempo le avanzaron al malecón del rió ya que este no se podía llevar a cabo si no se hacía la rectificación y el desazolve porque ya no tenía cajón de río y estaba al mismo nivel de la calle.

Por otro lado, resaltó sentirse muy contenta y agradecida con los ciudadanos porque la han recibido muy bien en sus hogares, es por eso que hace menos reuniones y prefiere caminar más. Dijo que todos tienen muy buenos recuerdos de cuando estuvo al frente del municipio y muchos otros por otros recuerdos entre los que destaca el transporte escolar.

Leer más: Estamos a punto de cosechar lo que sembramos: Óscar Camacho, candidato a la alcaldía de Mocorito

Liliana Cárdenas segura está de que los ciudadanos le darán el voto este 6 de junio porque en su tiempo ya dio resultados y ya demostró que puede darle un buen desarrollo al municipio y cuidar las finanzas.

Ponderó que en las colonias la necesidad más grande que tienen es el pavimento, en algunos lugares le piden atender el tema del drenaje, además de que le piden la construcción de parques y mejorar el servicio de agua potable. Comentó que en las comunidades le piden también mejorar las condiciones del vital líquido, incide con la red de drenaje, rehabilitación las escuelas que son de suma importancia y por último continuar con las carreteras.

Por último, aseguró que no ha tenido ningún obstáculo fuerte a lo largo de su campaña a excepción del incidente que hubo con integrantes del partido Morena quienes ella asegura que han hostigando de cierta forma a algunas de sus compañeras priistas empañando su trabajo.