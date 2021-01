La ciudad de Guamúchil duerme sin el sistema de videovigilancia

Guamúchil, Sinaloa.- La vigilancia de la ciudad de Guamúchil, a través de las cámaras de seguridad ubicadas en diferentes puntos, no es la más eficiente, y es que un par de estas se encuentran dañadas, por lo que se especula que no funcionan. Desde la instalación de este método de vigilancia no se ha sabido que se les haya dado algún mantenimiento.

En la ciudad existían siete cámaras, de las cuales una estaba ubicada por la carretera a Mocorito y bulevar Centauro, pero debido a la ampliación que aún sufre la carretera, la cámara tuvo que ser desinstalada y hasta la fecha no se ha regresado a su lugar y es posible que esto no suceda, ya que anteriormente se dio a conocer que no servía y a simple vista se podía apreciar que algunas partes que van al interior colgaban hacia la parte exterior de ella, esto se debe a los daños que sufrió en manos de la delincuencia.

En las circunstancias anteriores también se encuentra la cámara que está instalada en el parque Presa Eustaquio Buelna, de la cual se sabe que desde hace ya varios años no se encuentra en condiciones.

Por otro lado, hay cuatro más en la ciudad en diversos puntos que aparentemente están funcionando, pero esto no se pudo comprobar. Pese a esto se encuentran bien físicamente y sin daños aparentes. Se trata de las cámaras que están en la salida norte, sobre la carretera México 15, muy cerca de la Zona Industrial.

También se presume que se encuentre funcionando la cámara que está en el cruce de la carretera a Mocorito e Internacional, frente a un supermercado, además de que la que está entre Matamoros e Internacional también se ve en buen estado, este es el caso de la cámara de Rosales, frente al Ayuntamiento.

Para finalizar, se verificó el estado físico de la que se encuentra en el entronque de Angostura, la cual se pudo comprobar que sí funciona porque incluso hasta presenta movimientos, mientras que las cuatro anteriores se mantienen fijas.

Es importante recordar que esta inversión se realizó para mantener de forma más segura a la ciudadanía y que sirvieran como una herramienta de trabajo para las autoridades al momento de que ocurriera algún accidente.

Es por eso que ubicaron en los cruceros y puntos más concurridos de la ciudad, pero lamentablemente estas han sufrido daños causados por los mismos habitantes.

Pese a que ya han pasado varios años de haber ocurrido estas acciones, el gobierno municipal no ha podido reemplazarlas, por lo que la ciudad de Guamúchil no cuenta con la vigilancia que se pretendía tendría con este sistema de videovigilancia.