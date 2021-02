La ciudadanía de Mocorito no tiene conciencia en el cuidado al medio ambiente

Mocorito, Sinaloa.- La dirección de Ecología del Ayuntamiento de Mocorito ha emprendido varias jornadas de limpieza por diferentes carreteras que llevan a comunidades, las cuales desafortunadamente no está dando el resultado esperado debido a que la ciudadanía en general no tiene conciencia en el cuidado al medio ambiente.

Orlando Vega, titular de dicha dirección, afirma que más tardan en sanear todo lo posible que en estar nuevamente sucio, lleno de bolsas de plásticos y otros artículos.

“Estamos sacando el mayor número posible de basura y plástico que hay en todos los caminos de acceso a las comunidades y sindicaturas. Ya limpiamos de Mocorito a Guamúchil, así como también en la parte de Rosa Morada y por el área de Tecomate al Guasimal”, informó el funcionario.

Asimismo, dijo que están sorprendidos porque la ciudadanía no cuida el medio ambiente, ni tampoco ayuda a mantener limpios los caminos, especialmente el tramo de Mocorito a Guamúchil, ya que en esa parte salió mucho plástico, después de sanear todo pasaron al día siguiente y de nueva cuenta había mucha basura tirada.

“La ciudadanía no hace conciencia porque todos los niveles de gobierno hemos trabajado fuerte para lograr tener espacios sanos, libres de basura y sin contaminantes, pero si la gente no nos ayuda, no pone algo de su parte, los esfuerzos tendrán muy pocos resultados”, dijo Orlando Vega.

El director de Ecología expresó que se debe de cuidar el medio ambiente, por lo que seguirán sin bajar la guardia con diferentes programas para que Mocorito mantenga un rostro limpio.