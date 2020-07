La colonia Agustina Ramírez de Guamúchil requiere mejor servicio de agua potable

Guamúchil, Sinaloa.- Habitantes de la colonia Agustina Ramírez, en Guamúchil, afirman que este conjunto habitacional es muy tranquilo y se vive a gusto, incluso que la mayoría de los servicios públicos están en óptimas condiciones, pero lo que sí está fallando últimamente es la distribución del agua potable.

Además expresan que, desafortunadamente, la calle Gabriel Leyva tiene tramos que están en pésimas condiciones y por más lucha que le ha hecho el presidente municipal no ha quedado bien; muestra de ello es que se arreglan las partes que están hundidas y a los meses después se vuelve a presentar el problema.

“El drenaje está bien, no hemos visto que se tape la tubería ni aguas negras por las calles; el alumbrado también se mira en buenas condiciones, todo iluminado; en cuanto a la recolección de basura se refiere, pensamos que por esto de la pandemia iban a cambiar las cosas, pero tal parece que no, ya que el camión pasa los días que le corresponde.

Por todo esto no hay problema, donde sí vemos que se está fallando es en el servicio de agua potable, ya que casi no tiene presión en la llave, un chorrito sale y eso nos desespera porque no sube al tinaco.

En estos momentos el servicio de agua potable está dejando mucho qué desear, pues no sale como las personas desean. / Fotografía: Noé Mascareño EL DEBATE

Además como que cortan el servicio porque el agua se va por horas, y si no nos damos cuenta de esto nos quedamos sin agua.

No sabemos qué esté pasando, pero sería bueno que las autoridades municipales y también el gerente de la Japasa vean esta situación, para que no nos dejen sin agua durante la mayor parte del día, además que salga con presión para alcanzar a almacenarla”, expresa María Higuera.