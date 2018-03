La corrupción no distingue los niveles sociales

Guamúchi, Sinaloa.- Cuando se habla de corrupción se pudiera pensar en que ésta se dirige en su mayoría a los sectores más vulnerables de la sociedad. Referente al tema, la fiscal anticorrupción en el estado, Reyna Angulo, argumenta este fenómeno no tiene distinción alguna en niveles sociales, ya que se presenta en todos.



Se mencionó de parte de la fiscal anticorrupción, Reyna Angulo, los factores que propician la corrupción en México son: políticos, sociales y culturales. “En el ámbito político la corrupción se da en el manejo del recurso y la intención que se hace dentro de las campañas políticas y el cómo vulneramos o coaccionamos el voto; en el ámbito cultural es la idea que venimos creando en la ciudadanía, y la parte social, todo lo que observamos y no actuamos para crear un cambio”.

Foto: Matías Rodríguez/EL DEBATE

De la misma manera dijo: “En la actualidad ya no hay distingos en niveles sociales, tenemos tan arraigado el problema de la corrupción, que abarca todos los niveles sociales. Explicó que en Sinaloa actualmente no se tiene un índice alto en el tema de la corrupción; “de acuerdo a una publicación, Sinaloa no aparece dentro de los primeros siete estados con altos índices de corrupción”.