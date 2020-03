La cremación de cuerpos por Covid-19 en México aún no se decide

Guamúchil, Sinaloa.- En otro países se ha tomado la decisión de cremar los cuerpos que en vida fueron infectados por el Covid-19, pero en México todavía no se toman este tipo de decisiones.

La licitadora de Derechos Humanos de Salvador Alvarado, Mirna Tamayo Mascareño, informó que aquí se han entregado los cuerpos a los familiares. Además señaló que no se descarta esta opción y que de hacerse de esta manera, no se estarían violentando los derechos humanos mientras ésta sea una indicación del sector salud.

Aquí no ha sucedido de que los cremen y que a los familiares no los dejen ver”.

Detalló que los cuerpos se los entregan de manera normal, señaló que esto sí ha sucedido en otros países pero en México aún no se llega a estas medidas. Cabe mencionar que esto no quiere decir que no va a llegar a suceder.

“Diariamente se está a las disposiciones que emita la Secretaría de salud, que son quienes están tomando las decisiones”, dijo la licitadora de Derechos Humanos de Salvador Alvarado.

Señaló que si estos casos se dieron de manera individual se atendería como cualquier otra queja, y que si se le daría la importancia que se le da a todas las quejas, esto en caso de que alguien llegue a quejarse por la cremación de algún familiar.

Pese a esto Mirna Tamayo Mascareño, señaló que no se ha dado ningún caso en donde las personas manifiestan esta situación.

“En caso de que se llegue a presentar se le trataría con la misma importancia que se le da a todas las quejas que recibimos”, dijo Tamayo Mascareño. Reafirmó que están a la disposición de las decisiones que tome la Secretaría de Salud.

Mencionó que quien viola los derechos humanos, es aquel funcionario que por ocurrencia actúa, pero si la autoridad actúa conforme a lo que se establece legalmente, o se apega a los códigos de salud, no incurre en ninguna falta.

“Ahí sí podríamos darnos cuenta nosotros de la diferencia de ver sí hay violación a derechos humanos o no. Habiendo un establecimiento jurídico legal y si los hospitales se apegan a esas indicaciones jurídicos legales que se establecen en la ley, entonces no hay hecho violatorio porque las instituciones se apegan a la normatividad, pero si las instituciones por temor y sin ninguna base jurídica toma decisiones, es cuando sí podríamos encontrarnos en una violación”, citó.