La diabetes millitus ha tomado mucho poder en los mexicanos

Guamúchil, Sinaloa.- Hoy se celebra el Día Mundial de la Diabetes, en honor a que en esta fecha se hizo el descubrimiento de la insulina, el cual es un medicamento de suma importancia para quien padece esta enfermedad. Luis Víctor Velazco Zayas, jefe de la Jurisdicción Sanitaria III, dijo que son más de 463 millones de pacientes con diabetes en el mundo, la cual aseguró que es una cifra alarmante, y que en México se han detectado 8.5 millones de pacientes, lo que genera un serio problema de salud pública, de tal manera expresó que existe una pandemia de coronavirus, pero también de diabetes.

Por último, dio a conocer que en la región del Évora hasta el corte del mes de octubre han realizado 2 mil 976 detecciones, de las cuales son 575 pacientes nuevos con diabetes. Afirmó que éstas son cifras elevadas, por lo que están trabajando en cada paciente que detectan.

Indicó que estas estadísticas son solamente basadas en personas mayores de 20 años, y que es por eso que reforzarán las estrategias de detección.

La diabetes mellitus es una enfermedad que se produce cuando el páncreas no puede fabricar insulina suficiente o cuando ésta no logra actuar en el organismo porque las células no responden a su estímulo.

La diabetes eleva su azúcar en la sangre a un nivel más alto de lo normal. Después de muchos años, mucha azúcar en la sangre puede causar problemas en su cuerpo. Puede dañar sus ojos, riñones, nervios, piel, corazón y vasos sanguíneos.

Elsa Patricia Vázquez Rosas, médico internista, informó que la diabetes es una enfermedad crónico degenerativa y que habita en el cuerpo de una persona para siempre. Agregó que esta enfermedad es multifactorial, desde el estilo de vida, la mala utilización de la insulina, cuando el páncreas no funciona y no produce suficiente insulina. Dijo que todo esto es hablando de diabetes mellitus tipo 2, la cual es más frecuente.

Expresó que más que una enfermedad, es un síndrome, porque es un conjunto de síntomas y signos. Informó que quienes padecen esta diabetes son más que nada las personas con obesidad.

Dijo también que la enfermedad en ocasiones está de manera silenciosa y no se manifiesta hasta que la persona muestra algún sentimiento fuerte, ya sea un susto, una alegría o también algún evento quirúrgico.

Explicó que el paciente con diabetes muestra el tener mucha sed, muchas ganas de realizar sus necesidades fisiológicas, además se le aumenta el apetito y comienza a perder peso.

Argumentó que este síndrome detona otras enfermedades, como lo es la hipertensión, pero además dijo que hay complicaciones agudas y crónicas, las primeras abarcan la cetoacidosis diabética, hipoglucemia, entre otros.