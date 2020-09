La discriminación afecta a la mujer indígena de Angostura

Angostura, Sinaloa.- Hoy es el Día Internacional de la Mujer Indígena, y en el municipio de Angostura no hay nada qué celebrar en este sector vulnerable de la población, debido al bullying y discriminación que en muchos de los casos sufren.

Por tal motivo, las nuevas generaciones de mujeres niegan sus raíces, incluso se alejan de las tradiciones y festividades que realizan sus padres, pues no quieren ser parte de los indígenas, mucho menos desean aprender y preservar todo lo relacionado con la cultura que los vio nacer.

Rosaura Silvas Cabanillas, directora del Instituto Municipal Indígena en el Ayuntamiento de Angostura, expresa que desafortunadamente muchas jovencitas estudiantes, pero no solo ellas, sino también algunos hombres, sufren constantemente de la “carrilla” que les dan sus compañeros de clases por el color de su piel y algunos rasgos físicos que tienen; esto en ocasiones llega a ser tan fuerte, que prefieren abandonar sus estudios o cuando mucho terminar la secundaria o bachillerato, pero son contadas las mujeres indígenas que llegan a culminar una carrera profesional, claro, también tiene mucho qué ver la precaria situación económica que padecen.

“Aquí en Angostura nunca se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer Indígena, se pone solamente que es el día pero no se ha hecho algún evento al respecto, creo que en esto tiene qué ver mucho el que las nuevas generaciones de mujeres ya no quieren ser indígenas. Ellas, en las escuelas, han sufrido de ‘carrilla’, muestra de ello es que muchas jovencitas y hombres se han enseñado a danzar pero nada más entran a secundaria o preparatoria se retiran, se olvidan de todo eso porque les da pena, ya que sus compañeros se ríen, les dicen cosas, como que tú eres mayo, y otras, que de cierta manera les afecta mentalmente y los hacen sentir tan mal que mejor deciden ya no continuar con las tradiciones indígenas, eso es lo que ha pasado con los nuevos jóvenes, se han enseñado pero llegado a este nivel de estudios hacen a un lado sus raíces.

La situación es muy difícil para las mujeres indígenas, aparte que algunas no estudian, otras nada más llegan a primero o segundo de secundaria abandonan la escuela, además que les falta mucho el empleo para salir adelante y cambiarles la mentalidad, porque nada más llegan a cierta edad deciden casarse.

Muy pocas mujeres tienen la ambición de prepararse y de estudiar la universidad, porque empiezan a sufrir de bullying y discriminación casi desde la primaria y se agudiza en la secundaria”, explica Rosaura Silvas Cabanillas.