La economía del sector privado está estancada

Guamúchil, Sinaloa.- A pesar de que el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, informó que la economía del país está en buenas condiciones, el economista de esta ciudad, Everardo Angulo, señaló que la situación no es de esa manera.

Detalló que el sector privado no le ha apostado a la inversión debido a que cuenta con la incertidumbre de los programas del Gobierno.

“Definitivamente continúa la incertidumbre, y uno de los problemas más fuertes es la violencia y esto provoca inseguridad a los inversionistas”, citó.

Comentó que a lo anterior se le suma que el estado no ha invertido en la medida que se requiere para generar más confianza en el sector privado y que éste a su vez invierta y apoyar a la economía en el país.

Señaló que las cosas siguen igual y no hay crecimiento porque no hay certidumbre para invertir.

Agregó que hasta la fecha no se han dado las condiciones para que esto mejore, pero que tampoco se puede decir que no se van a dar en un futuro. “Ahí sigue mantenida la economía, no ha crecido”, citó.

Ponderó que esta situación se resiente a nivel macroeconómico, porque hay estados en donde esto no se manifiesta en gran medida porque ayudan las condiciones de ubicación. Cabe mencionar que a nivel macroeconómico sí se ha resentido fuerte.

Se decía que México en estos momentos se encontraría muy cerca de un problema de recesión, porque se dejó de invertir en el país.

El economista informó que no hay oportunidades, y se perdió la certidumbre para poder realizar una inversión.

Pese a todo esto, aseguró que este problema no se avecina en un corto tiempo, pero cuando esto sea realidad pudiera traer consigo muchos problemas de empleo, el país puede caer en una inflación y se puede formar una crisis.

Destacó que el llegar a una crisis sería una afectación bastante grande. Expresó que los empresarios no han querido invertir porque hay problemas por la falta de certidumbre de parte del Gobierno con una política definitiva.

Agregó que regularmente los capitales piensan en ganancias, y si ellos ven programas que no les son favorables, esto les provoca una incertidumbre y prefieren mantenerse a la espera de algo que les beneficie.

Destacó que si no sigue habiendo resultado de una medida y algunas políticas económicas aplicadas por la Presidencia de la República Mexicana, esto traerá la incertidumbre y las consecuencias estarán en un corto plazo.