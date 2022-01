La elaboración de barbacoa sinaloense es una herencia de familia

Sinaloa.- El papá de la señora Jesús Leonor Sánchez López tenía un sazón particular. Él vendía borrego que cocinaba en hornos de tierra. Como a la gente le gustaba, empezó a hacer barbacoa para vender, acompañada de su sopa y frijoles. Junto a él, su hija Leonor de 19 años aprendía todas sus técnicas hasta convertirse en su ayudante de cocina. Durante la temporada de zafra, ella constantemente le ayudaba a preparar esos deliciosos platillos. La señora Leonor comentó que había días en los que entregaban hasta 20 pedidos.

Al pasar del tiempo, el padre de Leonor cayó enfermo gravemente y murió, eso ocasionó que el negocio se frenara. “Ya que enfermo mi papá dejamos de hacer y cuando él murió ya no quiso mi mamá hacer, así que empecé a hacer yo”, explicó. Ya casada y con hijos, la señora Leonor se dio a la tarea de retomar el trabajo que le había dejado su padre con el propósito de apoyar la economía del hogar, por lo que empezó a hacer barbacoa de nuevo ahora con el reto de recuperar a sus clientes. “Cuando dejamos de hacer, perdimos clientes pero ahora que empecé poco a poco comienzo de nuevo, con la ayuda de Dios no me faltado trabajo”, expresó.

Dependiendo de la cantidad del pedido, en ocasiones recibe ayuda de sus dos hijos o de su esposo, incluso hasta de su hermana, sobre todo en temporadas festivas, como Navidad, el Día de las Madres, entre otras. “Esto me quedó de mi padre y se va mejorando también con la práctica y se va agarrando experiencia”, argumentó. “Me gusta mucho cocinar y le pongo todas las ganas, me gusta por el ingreso que recibimos porque ahorita tenemos necesidad”, señaló.

Además, comentó que siente una gran satisfacción cuando los comensales le hacen saber que les gustó su comida. “También me gusta cocinar porque me recuerda a mi padre querido”, indicó con una sonrisa, ya que entre muchos otros, ese es uno de los motivos principales de su emprendimiento. Aseguró que planea seguir trabajando en esta área en el futuro, donde espera ser prosperada junto a su familia.

La señora Leonor Sánchez siempre recordará las manos de su padre al cocinar este rico platillo y su voz al enseñarle.