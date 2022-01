La enfermería es una profesión muy noble: Lina Navarrete pone gran empeño a su carrera en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Un sueño que nació en la infancia y fue anhelado con el corazón por años, hoy es una realidad para Lina Navarrete Álvarez, una mujer entusiasta que creció con el deseo de ser enfermera y servir a la ciudadanía, ilusión por la que luchó sin cesar contra viento y marea, hasta lograr titularse y ejercer como enfermera en Salvador Alvarado, una profesión que asegura es muy noble y le ha aportado gran felicidad a su vida, además de conocimiento y madurez.

A sus 46 años de edad, asegura estar orgullosa de sus logros y contenta de haber elegido esta profesión, misma que le exige seguir preparándose para dar lo mejor de sí y atender a los pacientes que lo requieran, con capacidad y fidelidad a sus principios como enfermera.

¿Por qué decidió estudiar Enfermería?

Desde pequeña yo tuve la inquietud de ser enfermera, por diferentes causas no se había podido, y me llegué a realizar de adulta, ya con un matrimonio y con un hijo decidí volver a empezar, entrar a la escuela. Y así fue como salí, pero siempre había estado esa inquietud como una vocación al servicio.

Fue como a los 24 y 25 años cuando decidí ingresar a estudiar, para poder ingresar a la carrera en una escuela privada no contaba con los medios y tuve que entrar a dar clases un año para poder ser becada y poder entrar a la universidad, se complicaron varias cosas, porque el estar en una comunidad dando clases también te aleja de lo que es tu familia, y el sacrificio para llegar a un fin, por eso es que fue más difícil, más que como si hubiera ingresado saliendo de la preparatoria, podría entrar a la carrera un poquito más de esfuerzo.

¿Cómo fue su formación académica?

Estudié en la escuela del Cesgac, ahí fue mi formación, estuve haciendo el servicio social en el Centro de Salud de aquí de Guamúchil, y he estado trabajando para la Secretaría de Salud, egresé en el 2010 más o menos.

Mi primer trabajo como enfermera fue aquí en las campañas de vacunación de la Secretaría de Salud, luego en 2010 entré aquí en la Jurisdicción Sanitaria III, en microbacteriosis, que es tuberculosis y lepra, estoy en contacto con pacientes que tienen estas enfermedades.

Por todos los obstáculos que menciona, ¿pasó por su mente desertar?

Sí, sí pasaba, porque te vas enfrentando a situaciones que a veces no hallas cómo encontrar una salida, pero si algo me impulsó para entrar a la carrera es que yo quería ser mejor, tener una profesión y un nivel profesional, y darle una herencia a mis hijos, tener generaciones diferentes y eso es lo que me motivaba a seguir.

¿Qué es para usted ser enfermera?

Para mí es una satisfacción, porque puedo dar este servicio a la sociedad, es una profesión muy noble, la enfermería es una profesión que tiene mucho contacto con el ser humano, y esa es la satisfacción más grande, que puede servir o dar un poquito de ti a los demás.

Lina creció con el deseo de ser enfermera y servir a la ciudadanía. Foto: Noé Mascareño/ Debate

¿Qué es lo más satisfactorio que le ha dejado esta profesión?

El aprendizaje, el convivir con las personas, la enseñanza, con mis compañeros, el seguir mejorando día a día. Eso te impulsa a tener esa cercanía con los pacientes .

¿Esta profesión le exige mucho?

Ha costado un poco de trabajo, pero compensa, nosotros ahora, con lo de la pandemia, el gremio no se paró, nosotros seguimos trabajando y, por ende, dejar un poco a un lado lo que es lo mejor, la familia, y la gente que pudo quedarse en casa, nosotros seguimos trabajando, pero recompensa, porque sabes que si no lo haces tú, alguien lo tiene que hacer, es parte de tu profesión y de tu convicción, de tu trabajo, es como sentir que estoy dejando esto pero estoy ganando acá, no son solo pérdidas.

¿Cuáles son sus planes a futuro?

Dentro de mis planes está en un futuro próximo hacer una licenciatura, yo soy enfermera general, quiero tener mi licenciatura y más adelante tener maestría y seguir avanzando, seguir preparándome.