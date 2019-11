La falta de servicios y empleo les pone la vida difícil

Mocorito, Sinaloa.- Ésta es una de las comunidades de Mocorito que se está quedando sola. Y no toda la gente se ha ido porque quiere, sino por dos motivos en particular: falta el agua y no hay para comer. De las más de 40 casas, ahora hay 17 habitadas “más o menos”, comentaron los habitantes.

Batamotita es el pueblo perteneciente a Mocorito que colinda con el municipio de Salvador Alvarado. Está ubicado a 40 minutos del centro de Guamúchil. Su llegada no es fácil y menos en temporada de lluvias, porque hay días en que los caminos están intransitables que no se puede acceder. Pero el problema del mal estado de los caminos no es el que aqueja más a la comunidad, sino es la falta de agua. Ésta es una de las causas que hace la vida muy difícil, así lo manifestaron las familias con las que se tuvo un acercamiento en la visita realizada la mañana de ayer.

Se batalla mucho con el agua”.

Fue lo expresado anteriormente por la madre de familia María de los Ángeles Covarrubias.

Comentó que éste es un problema que se ha venido complicando con el paso de los años, porque los pozos ya no están suministrando el agua que se necesita. Muchas familias optaron por adquirir un sistema de bombeo para captar agua y conservarla; pero aquellos que no tienen la manera, “con carruchas o cubetas van a un pocito”.

Algunos de los habitantes comentaron que personal del gobierno los visitó para anunciarles que se instalaría la red de agua potable y que la obra quedaría lista para el mes de diciembre, pero hasta el momento no se tienen buenos avances. Al parecer solo se han tomado medidas en el espacio donde se iniciará la obra.