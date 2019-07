La higiene es la mejor prevención para la hepatitis

Guamúchil, Sinaloa.- La hepatitis es una infección del hígado, el cual es uno de los órganos más importantes y es el gran laboratorio del cuerpo humano que se encarga de regularizar todas las cosas que pudieran hacerle daño, y además puede producir otras que le hacen bien.

La hepatitis es una inflamación del hígado. La afección puede enviar espontáneamente, evolucionar hacia una fibrosis, una cirrosis o un cáncer de hígado.

Los virus son la causa más frecuente de las hepatitis, que también pueden deberse a otras infecciones, sustancias tóxicas, como el alcohol, o determinadas drogas o enfermedades autoinmunitarias.

La hepatitis A es causada por un virus que infecta las células hepáticas y produce inflamación. La inflamación puede afectar el funcionamiento del hígado y ocasionar signos y síntomas de hepatitis A.

El virus normalmente se propaga mediante la ingesta de comidas o bebidas contaminadas con materia fecal, incluso en cantidades muy pequeñas. No se transmite al estornudar ni al toser.

El doctor Jaime Irízar López, de la Jurisdicción Sanitaria 03, comentó que esta enfermedad se clasifica con letras. Afirmó que la gran mayoría de los tipos de hepatitis son causados por virus. Dijo además que la de origen viral A es la más agresiva, es la que tiene qué ver con la contaminación de alimentos y tiene un mecanismo de transmisión muy propio.

El médico Jaime Irízar López. | Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

“Ésta tiene que ser con los alimentos y bebidas contaminadas”, citó. Las otras etiquetadas como B, C o D, son por un tipo de transmisión diferente, ya sean por contacto sexual o sanguíneo. “Hay hepatitis que son clasificadas por virus y otras que no lo son tanto, y hay otro tipo que no son virales y son provocadas por la ingesta excesiva de alcohol, o de drogas, lo que se puede evitar no ingiriendo estas sustancias”, dijo el médico Jaime Irízar López.

Resaltó que esta enfermedad se caracteriza por cansancio, pérdida del apetito, coloración oscura en la orina y pigmentación amarillenta en la piel.

Puntualizó que el tratamiento en las situaciones de menos riesgo es el reposo y la injerencia de muchos líquidos, debido a que estas enfermedades son autolimitables, lo que quiere decir que se curan prácticamente solas.

Por otro lado, expresó que en ocasiones se requiere un manejo más especializado, e incluso de hospitalización. Irízar López enfatizó que la hepatitis no es una enfermedad frecuente en la región del Évora, pero sí es de impacto.