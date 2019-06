La imagen del policía está muy deteriorada

Angostura, Sinaloa.- La alcaldesa de Angostura afirma que lamentablemente la imagen del policía municipal está muy deteriorada, pero en su administración ya trabajan muy duro para dignificar la actividad que realizan en el día a día y cambiar la mala impresión que la ciudadanía les tiene.

Aglaeé Montoya Martínez comenta que en su reciente visita a la sindicatura de Chinitos una persona le comentó que los policías solamente servían para proteger de algún accidente a los niños de las escuelas al momento de cruzar la calle a la hora de la salida, comentario que le caló hasta los huesos, ya que la sociedad no valora las diferentes actividades que realizan los agentes.

“Sin duda vamos a batallar para cambiar la imagen del policía en la sociedad, es por ello que debemos de trabajar fuerte en dos vertientes: una de ellas es que el mismo agente se dé a respetar, portando con honor su uniforme, hacer buen uso de sus facultades y atribuciones que tiene como autoridad, no tener tolerancia, cero corrupción, entre otras cosas, para de esta manera ganarse el respeto ante la gente.

La otra vertiente es que nosotros como autoridad municipal le vamos a crear un ambiente de capacitación, liderazgo y ética profesional, para que renazca en ellos la pasión por el servicio, además que debemos de trabajar en la parte administrativa para que ellos puedan tener y gozar de sus prestaciones personales y cubrir las necesidades humanas que tienen, pues me he dado cuenta que siempre han sido rezagados y eso es factor para que trabajen desmotivados.

Hoy Angostura quiere despertar también los valores y el potencial humano que cada uno de ellos tiene, para tener el valor y trabajar con orgullo.

Lamentablemente la sociedad ha deteriorado mucho la imagen del policía, porque nosotros como autoridad no hemos puesto el ejemplo, pero eso se acabó, en mi administración no se le va a quitar la autoridad a un agente, si él pone una multa la persona la tendrá que pagar, nosotros no se la vamos a condonar, porque después vienen las burlas para los agentes”, afirma la alcaldesa.