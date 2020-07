La importancia de revisar y dar mantenimiento a los tanques de gas

Guamúchil, Sinaloa.- Al contar con un tanque estacionario siempre se debe estar muy atento a las condiciones en que éste se encuentre, para que en caso de presentar algún deterioro poder actuar rápido para su cambio y así evitar un percance qué lamentar.

El director de Gestión de Riesgos y Protección Civil de Salvador Alvarado, Luis Alberto Gastélum Camacho, explica que la vida útil de un tanque estacionario es de aproximadamente 10 años, lapso en el que las empresas que se encargan de abastecer el gas tienen que estarlo revisando al momento de llenarlo, darle el mantenimiento adecuado y hacer los cambios si el cliente lo requiere.

Señala que en el percance suscitado en días pasados una de las líneas del tanque presentó una fuga debido al fuerte viento y se controló rápidamente, pero expresa que sí es de vital importancia que la gente en sus domicilios particulares los esté revisando también, y a los empleados que les surten el gas pedirles que les revisen el tanque cuando les brinden el servicio.

Por otra parte, Gastélum Camacho menciona que Protección Civil se encarga únicamente de revisar de manera periódica los tanques estacionarios en las empresas locales, así como dar difusión para que los puedan estar checando y funcionen correctamente; “también lo que nosotros revisamos es que las empresas expendedoras de gas no surtan con el carro pipa los cilindros pequeños, que surtan puro tanque estacionario”.

Manifiesta que uno de los puntos importantes es que, en el caso de los cilindros de 30 kilos o menos, es la misma empresa la que se encarga de darles el mantenimiento necesario una vez que le hacen el cambio al cliente, y si ven que el tanque ya no es funcional, lo dejan por fuera de la distribución y lo destruyen, “el punto aquí es que la ciudadanía, cuando va a cargar su cilindro de gas a las estaciones de carburación, es ahí donde puede surgir un problema, porque los está llevando a cargar y no se fijan si el fondo o la base está en buen estado, que no haya corrosión, porque es el mismo tanque el que ellos tienen y no le están dando una movilidad”.

Finalmente llama a la ciudadanía a que revisen muy bien sus cilindros al momento de ir a rellenarlos a una estación de carburación, pero de preferencia que les estén dando movilidad, para no quedarse siempre con el mismo tanque y se vaya deteriorando, pues es lo que hacen las empresas gaseras, cuando cambian un cilindro no lo vuelven a llenar de inmediato, sino que tiene que pasar un control de calidad antes de volver a meterlo en distribución.