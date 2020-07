La importancia del cuidado de los alimentos en época de calor

Mocorito, Sinaloa.- Debido a las altas temperaturas, los alimentos y la preparación de los productos tienden a descomponerse con mayor facilidad. Aurelio Zazueta, médico municipal del municipio de Mocorito, informa que los productos que son lácteos, carnes entre otros, si no cuentan con una buena refrigeración, suelen descomponerse. “Las carnes no cuentan con conservadores más, sin embargo, los lácteos y no funcionan los conservadores a las altas temperaturas”, citó.

Asimismo, manifestó que con el calor y con la descomposición de los alimentos incrementa el riesgo de contraer enfermedades, tal es el caso de la intoxicación al ser que los alimentos no están 100 por ciento conservados, detalló que pueden causar infecciones gastrointestinales, lo que puede producir la deshidratación y diarrea.

Por otro lado, el médico municipal señaló que una de las recomendaciones importantes a tomar en cuenta es cuidar la preparación de estos productos y mantenerlos en el refrigerador o guardarlos en una hilera con bolsa de hielo “Lo importante sería tratar de conservar los alimentos y tenerlos en buenas condiciones”, manifestó.

Aurelio Zazueta, y expuso que los alimentos idóneos para el consumo durante la época de calor son los líquidos, lácteos, gelatinas, carnes, frijoles, queso y frutas. Agregó que los alimentos más indispensable que se pueden tener a la intemperie para que no se pierdan serían los granos y leguminosas, entre otros.

Para finalizar el médico municipal del pueblo mágico de Mocorito exhortó a la sociedad a cuidarse y tomar en cuenta las medidas de prevención por la pandemia, así como el pasar largas horas bajo el sol para evitar la deshidratación.

