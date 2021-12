La industria de la sal en Sinaloa es vital para la economía y sector Salud

Angostura, Sinaloa.- Además de la agricultura, ganadería, pesca, comercio y servicios, la actividad económica en Sinaloa se fortalece con el sector industrial de la producción de sal. Una de las productoras de sal más importantes se encuentra en los límites de Navolato y Angostura, en Montelargo. Es una empresa familiar fundada en el año de 1993, que pasó del método manual, de sacar la sal con palas y herramientas rudimentarias, a utilizar maquinaria y certificar la calidad del producto.

Su fundador, Melchor Valdenegro, cuenta que iniciaron como proveedores y ahora producen 600 toneladas por mes aproximadamente, que se comercializan en cinco estados del país, pero en los 28 años de la empresa familiar nunca ha recibido un apoyo gubernamental de impulso como empresa familiar. “No porque no le hayamos buscado, hemos solicitado en varias ocasiones, pero nos enfrentamos a la burocracia, y hasta la fecha la empresa no ha accedido a un apoyo”. Esta es una problemática que comparten con las empresas que están detonando la industria en Sinaloa, pero sin apoyos de los gobiernos local ni estatal.

El director general de la empresa Industria Salinera del Pacífico, S.A. de C.V., Nahum Valdenegro Castillo, explica que la sal es un insumo vital para todos los sectores y que desde la llegada de la pandemia se convirtió en un producto de alta demanda para el sector Salud, para la elaboración de cloro y otros productos fundamentales para el cuidado de la salud. Pero, ¿cómo se produce de principio a fin?

“Es un proceso totalmente natural. Primero se bombea el agua de mar hacia el primer calentón, donde se evapora el exceso de agua dulce que trae del mar, esto hace que incremente el nivel de sal en el agua. De ahí se pasa a un segundo calentón, para eliminar impurezas, lo que incrementa aún más su nivel de sal. Se mide el nivel de salinidad con un decímetro y se pasa a otra área, donde se genera la cristalización al pasar del estado líquido a sólido”.

Al formarse una capa de tres centímetros y entra la maquinaria a cortar la capa de sal y formar lo que se conoce como ‘churros’. “Después ingresa la maquinaria cosechadora, que es como una trilladora. Esta máquina va juntando el churro de sal y a la vez la va lanzando a una batanga”, explicó Valdenegro Castillo.

En tiempo de frío se producen en promedio 600 toneladas de sal por mes, y en verano es el doble, hasta mil toneladas o más, ya que el calor es el mejor elemento para aumentar su volumen. El tiempo de producción también se acorta, porque se agiliza demasiado la cristalización, incluso en un periodo una semana se puede tener el nivel de sal para el corte. En este tiempo se almacena el producto para atender la demanda de los clientes con la llegada de las lluvias, que detiene las labores.

Esta salinera está enfocada en el mercado industrial y de la ganadería. Es mínima la venta para el consumo humano. Los lugares de mayor venta son a las ciudades de Guadalajara, Monterrey, León, Ciudad de México, una parte de Sonora y Sinaloa, donde se transforma la sal en diversos productos, pero hay un dato muy importante: “La sal tiene cerca de 14 mil usos, siendo uno de sus mayores usos lo industrial, para la producción de cloro”, informó el director general.

La industria de la sal en Sinaloa es vital para todos los sectores, no solo para los productivos. Al ser un estado rico en ganadería y acuicultura, ambos necesitan de sal como alimento del ganado como para la preparación de los derivados del mar, y para la cocina mexicana es vital, porque si no cuentan con la sal hay empresas que tienen que parar sus labores, ya que la sal no tiene un sustituto.

Contrario al impacto negativo que han tenido otros sectores con la llegada de la pandemia, la industria de la sal fue beneficiada, a tal grado, que aumentó la demanda no solo de los clientes principales, sino del sector Salud, porque el elemento principal de la sal es cloruro y sodio. “Las empresas que fabrican el cloro y de los geles antibacteriales demandaron mucho la sal, lo que ha beneficiado a la industria en estos dos años”, destacó el director teneral.

La empresa familiar surgió en 1993 como un negocio de compra de la sal a pequeños productores de sal que la sacaban de forma manual con palas. El fundador, Melchor Valdenegro, la distribuía, y en unos años compró la concesión federal, ya que los pequeños productores dejaron la actividad.

Después de un largo proceso de investigación, preparación del terreno y modernización, se dejaron las palas y se convirtieron en una industria que logró la certificación del producto como una sal de calidad. “Se industrializó el proceso, se bajaron costos, se incrementó la producción y se generó calidad, es la mejor sal del estado de Sinaloa”, informaron los empresarios.

Actualmente la empresa es la quinta productora de sal en México, pero tan solo explotan el 10 por ciento del terreno. Queda un 90 por ciento para crecer. “Esa es nuestra visión a futuro, producir la totalidad del terreno y llegar a ser la tercera o la segunda salinera productora en el país”, expuso el director general, Nahum Valdenegro Castillo.