La inflación no afecta considerablemente al tabaco

Guamúchil, Sinaloa.- Después de que en los primeros días del año el índice nacional de precios al consumidor se elevó 3.18 por ciento anual, lo que impactó de manera directa a los alimentos procesados, bebidas y el tabaco a raíz de esto, Everardo Angulo, economista de esta ciudad, comentó que esto es más que nada para que las personas no consuman tanto este tipo de productos, que solo dañan el cuerpo en igual de brindarle algo sano.

Dijo el economista que siendo para estos productos la inflación estaba bien, porque con esto se evita que se consuman en abundancia.

“Regularmente los incrementos en estos productos es debido a que afectan la salud de los ciudadanos. Los refrescos también dañan a la larga la salud de las personas”, citó.

Aseguró que la idea es que con esta alza el consumo de los productos de este tipo se vea disminuido.

Destacó que esto no afecta en gran medida, pero sí repercute al final como índice inflacionario y se refleja, pero si es en este tipo de alimentos no afecta. El economista invitó a la población a no alarmarse por este tipo de incrementos, además de que reduzcan este tipo de consumo porque son dañinos para la salud.

Detalló que cuando es el caso de los alimentos que son básicos para el hogar esto puede traer consecuencias para el consumidor.

“Las amas de casa no son economistas pero conocen de economía, conocen la problemática y se dan cuenta de cómo el ingreso se diluye y no les alcanza cuando hay inflación. Reconozcamos que en estos momentos es una inflación que sí afecta pero no es una inflación desmedida, porque está dentro de lo soportable”, dijo Everardo Angulo.