La larga exposición al sol ocasiona cáncer de piel

Guamúchil, Sinaloa.- La exposición prolongada al sol, a largo plazo, puede ocasionar problemas en la piel, siendo el más peligroso el cáncer, padecimiento que es más común entre personas de piel blanca y ojos de color, señala la dermatóloga Siqi Lin.

La experta explica que, además, hay personas que son precancerosas, lo que se denomina queratosis actínica, quienes ya después de varios años de exposición al sol, contraen el cáncer de piel.

“El cáncer de piel más común se llama carcinoma basocelular, es el cáncer que se opera y se cura, ahí lo ideal es diagnosticarlo en tiempo correcto, lo antes posible, para que no crezca tanto y así la cirugía sea también menos invasiva”, menciona.

Aunque el cáncer de piel afecta tanto a hombres como a mujeres, en esta región es más común que se presenten casos en la población masculina, debido a las actividades que realizan como la agricultura y la pesca, pero incluso también se han visto casos en amas de casa.

Para tratar con efectividad un cáncer de piel, Siqi Lin comenta que lo primero es detectarlo a tiempo en cuanto la gente vea una señal, como granitos o manchas extrañas, por lo que deben acudir de inmediato al dermatólogo, “lo bueno que este cáncer se queda en la piel y solo el 0.04 por ciento sí se puede ir a otras partes del cuerpo, que es muy raro, pero ya sería un paciente que nunca se ha tratado o que sea inmunodeprimido”.

Asimismo, la especialista expresa que el cáncer de piel avanza porque mucha gente, al ver una mancha o grano en su piel, no lo atiende a tiempo, y ahí es donde crece y la cirugía llega a ser mayor, se tiene que quitar más piel y la cicatriz queda más grande.

Para prevenir este padecimiento, debido a que la radiación solar en esta región es muy fuerte en verano, se recomienda utilizar cuidarse del sol o aplicarse protector solar cada cuatro horas desde los 6 meses de edad, porque la gente luego empieza a utilizarlo cuando ya tiene algún daño.

Además Siqi Lin recomienda no exponerse al sol en horas pico, que en esta región es desde las 08:00 hasta las 19:00 horas, así como utilizar un bloqueador dermatológico, que no sea de los del súper, pues no protegerán igual; también es conveniente utilizar sombrero de ala ancha de 8 centímetros de color oscuro y manga larga, que aunque no eliminan el riesgo de contraer cáncer de piel, sí lo reducen.

