La ley no prohíbe contratar Seguridad Privada

Guamúchil, Sinaloa.- Para que una empresa pueda prestar servicios de seguridad privada tiene que registrarse en la Secretaría de Seguridad Pública, según explicó el titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Renato Ocampo Alcántar, esto al cuestionarle si los municipios podían contemplar la contratación de este servicio.

El funcionario manifestó que según la Ley de Seguridad Pública, los municipios no están limitados en ese tema para no poder contratar seguridad privada, pero aclaró que una cosa es la Seguridad Pública y otra cuidar la infraestructura, incluso, agregó que hay dependencias federales que cuentan con servicio de seguridad privada, "lo que no puede hacer una seguridad privada es hacer el ejercicio de Seguridad Pública, el patrullaje, la prevención, el tema de poder arrestar a una persona bajo los conceptos que corresponden a lo que es la Seguridad Pública".

Agregó que el tema que se está manejando es la posibilidad de contratar seguridad privada para algunas infraestructuras municipales, esto luego de que el alcalde de Culiacán, Jesús Estrada Ferreiro, anunciara la contratación de elementos de seguridad privada para resguardar algunos parques o edificios, por lo que Ocampo Alcántar expresó que dicha contratación no está prohibida por la ley.

Asimismo, dijo que hay empresas certificadas para cumplir con este tipo de trabajos, pero para ello tienen que estar inscritas en el padrón de la Secretaría de Seguridad Pública donde tienen que dar los datos de todos sus integrantes, "hay que hacer un llamado a la ciudadanía porque habrá algunas empresas privadas que no tengan el registro y que, como todo, se tendrá la ciudadanía o las empresas que quieran contratar seguridad privada, pues que se cercioren que estén bajo la ley".