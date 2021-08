La mayoría de las madres alimenta con leche materna, señala doctora de Guamúchil

Sinaloa.- Alimentar al bebé con leche materna no solo lo nutre para su desarrollo físico, sino también emocional. Especialistas explican los beneficios de la lactancia materna para la madre y el hijo, pero también los riesgos a prevenir causados por creencias.

La leche materna proporciona nutrientes más apropiados: proteínas, carbohidratos, grasas y vitaminas, y sobre todo anticuerpos para algunas enfermedades, informó la doctora en Ginecología de Guamúchil, Elia Castillo.

“Dar pecho al bebé es el mejor regalo que le podemos dar a nuestro hijo, porque aparte de la nutrición física que se le da, hay una nutrición emocional. Cuando la madre amamanta a su hijo se crea un vínculo emocional muy importante que va a ser fundamental en todas las etapas de la vida del niño. Es la nutrición de amor que le da la madre al hijo y que es una de las necesidades más importantes en los seres humanos, aparte de las necesidades básicas”.

Uno de los mitos más comunes entre la población es la creencia de que al dar pecho se generan cambios en la fisonomía, que maltratan la glándula y que no se preservará la belleza de los atributos, pero lo más importante es la salud del bebé.

La mayoría de las madres alimentan con leche materna, informó la profesionista de la salud, quien atiende a decenas de madres cada año.

“A menos que existan algunas complicaciones no alimentan con leche materna, pero en lo personal, yo no he visto que las madres se nieguen a la leche materna”.

Elia Castillo explica que entre las dificultades que tienen algunas madres para amamantar es porque no tienen un pezón adecuado, para eso existen pezoneros, para que se les forme el pezón, o porque no están produciendo leche, pero al succionar el bebé el pezón va a estimular una hormona que reproduce la leche.

Otros factores por los que una madre rechaza a su bebé es el psicológico, cuando una paciente presenta depresión posparto, o por estrés.

Para las madres que tienen complicaciones para producir leche la principal recomendación es acudir con un especialista o con el médico familiar.

Se exhorta a las madres a no automedicarse ni utilizar remedios que pueden tener complicaciones no solo en su salud, sino también en la del bebé. “Hay que acudir con el pediatra para que recomiende la leche más adecuada para el bebé. También con un ginecólogo, para que les brinde un medicamento que estimula los conductos y puedan producir leche”.

