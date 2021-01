La mocoritense Amanda Coronel cuenta con un centenar de composiciones

Mocorito, Sinaloa.- La ciudadanía del Pueblo Mágico de Mocorito y el gremio musical confirman que la carrera de la joven compositora Amanda Yarely Coronel González va en ascenso, muestra de ello es que muchas de sus canciones ya son todo un éxito y están sonando en diferentes estaciones de radio de México y la Unión Americana, incluso ha estado nominada a ganar un premio Billboard.

Coronel González detalla que su amor por la música y la composición lo trae en la sangre, pues desde que era niña mostraba cualidades y sobrado talento, pero hace aproximadamente cuatro años a la fecha se ha dedicado más de lleno a esta actividad, pues ha empezado a viajar por diferentes partes de la República Mexicana para promocionar sus temas y repartirlos entre artistas de diferentes géneros.

“A los ocho años de edad empecé a tocar guitarra y ahí me despertó la inquietud de empezar a escribir partes de canciones pero en sí mis primeras composiciones se dieron en la secundaria cuando vinieron los amores y desamores, pues gracias a esto descubrí que el escribir canciones era una forma de expresarme y me gustó la manera del cómo las hacía pero todo quedaba ahí, pues fue hasta el 2019 cuando ya di a conocer mis temas y gracias a Dios se me presentó mi primera grabación”, cuenta la compositora.

La mocoritense dio a conocer que tiene alrededor de 100 composiciones que está buscando acomodar entre los artistas, actividad que se le ha convertido en un hábito, ya que a diario escribe y van surgiendo nuevos temas.

“Entre los artistas que han grabado mis temas está Régulo Caro, quien en el 2019 debuté con la canción titulada Piénsalo Bien pero también tienen temas míos Los Nuevos Rebeldes, Los de la G, un joven que se llama José Marcelo, entre otros, además andan varios temas que tenemos este año programados para que salgan”, dijo.

La compositora está confiada en que logrará buenas cosas, ya que no es una actividad fácil, pero está enfocada en hacer realidad los sueños. Asimismo, dio a conocer que la mayoría de las composiciones que ha hecho van dirigidas al género regional mexicano, mismas que van enfocadas al amor y desamor.

“Mi carrera ha sido difícil pero muy satisfactoria, ya que gracias a esta actividad he viajado bastante, pues le tienen que buscar para mover los temas, tocar puertas y buscar artistas, uno se tiene que mover hacia donde estén las oportunidades. El mensaje que les daría a las nuevas generaciones de compositores es que crean en lo que hacen, que se animen y no se queden a pensar que los intérpretes solo le graban a tal o cual autor, todos tenemos oportunidades pero necesitan buscarle, para todo se puede y mejor aún porque tienen el talento para alcanzar el éxito", expresa Amanda Coronel.

