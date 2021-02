La música le ha dado proyección al municipio de Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- El próximo día 27 Salvador Alvarado cumplirá un aniversario más de su municipalización, y la música fue una pieza importante para que la tierra de Pedro Infante se proyectara y conociera en todo Sinaloa y gran parte de la República Mexicana.

Don Pedro Castro, conocido y destacado músico, con 56 años metido de lleno en el ambiente musical, comenta que en aquel tiempo, pese a ser muy chica la población, surgieron tres bandas (Orquesta Moreno, Guamúchil y Santa Rosa) y algunos grupos que alegraban el ambiente en los pueblos que fuera necesario, pero solamente lo hacían en fiestas tradicionales una o dos veces, cuando mucho, al año, no como en la actualidad, donde por lo general cada fin de semana hay celebraciones.

“A como fue evolucionando el municipio de Salvador Alvarado la música también tuvo que irse adaptando a los cambios que se estaban viviendo. Recuerdo que en aquellos años era una gran emoción la que se presentaba en los bailes, la banda era lo máximo, más porque en los ranchos había fiesta una vez al año y la música que escuchaban era a través del radio, no como ahora, donde casi todos los días hay festejos y mucha más variedad de agrupaciones, ya no hay tanta ilusión como antes.

Nosotros como Banda Santa Rosa, que se formó en 1955, alternábamos mucho con El Recodo, de don Cruz Lizárraga, en un club que estaba cerca de la vía del ferrocarril, así como también en el Día del Locutor, el Baile Ranchero, entre otras fiestas, se regalaban serenatas con las bandas, era algo muy bonito.

También empezaron a surgir grupos como Los Llaneros, el de Esteban Sagaste y otros, pero la sensación seguía siendo la banda.

Todo ha evolucionado, ahora hay muchas agrupaciones de diferentes géneros y con varios integrantes, no como antes, que cuando mucho eran dos músicos por sección de instrumento, eran chicas, pero hoy son de tres en tres y con armonías. Recuerdo que en aquel tiempo las bodas duraban dos días y en lo personal me tocó tocar hasta 25 horas, pero la medición que teníamos eran siete canciones por hora, no hora de reloj, así tocábamos todas las bandas”, afirma don Pedro Castro.