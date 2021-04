"La ola amarilla cada día se hace más grande": afirma 'Alfredín' en el Potrero de los Sánchez

Sinaloa.- Si bien es cierto que el candidato a la alcaldía de Mocorito por el Partido de la Revolución Democrática (PRD), Alfredo López Castro "Alfredín", no es un político de los antiguos, donde llega lo reciben de una manera muy positiva, por que comentan que es lo que desde hace tiempo estaban esperando, un candidato nuevo, ya no quieren que sean los de siempre y que prometan lo que no va a cumplir.

El Potrero de los Sánchez no fue la excepción, comunidad que visitó con mucho entusiasmo como lo ha hecho en cualquier parte que ha tocado puertas para escuchar, platicar y exponer sus propuestas a los pobladores.

El candidato comentó que se sintió muy fortalecido gracias a la respuesta de la gente, pero que no bajará la guardia y aprovechará al máximo cada día de campaña para poder llegar a todas las comunidades y colonias de Mocorito.

"Me siento fortalecido, cada día que pasa es mas la gente que se une a mi proyecto, gente de todas partes, gente trabajadora y de resultados, esta ola amarilla se hace cada día mas grande" mencionó López Castro.

El candidato del PRD les afirmó a los pobladores que no los defraudara, que juntos harán que a Mocorito le vaya muy bien y que este 06 de junio serán ellos quienes tomen la decisión y seguro está que le darán la oportunidad de gobernar y de hacer de verdad las cosas bien.