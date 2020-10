La ordeña de vacas en la Región del Évora es un oficio para madrugadores

Mocorito, Sinaloa.- Humberto Raymundo Gutiérrez González es de los ganaderos de la región del Évora que literalmente nació y se crió entre los corrales, rodeado de vacas que se convirtieron en parte de su sustento alimenticio diario gracias a la leche que dan en cada ordeña y a los diferentes productos que se derivan.

Gutiérrez González, originario del poblado Ranchito de los Gaxiola, Mocorito, afirma que este oficio es para madrugadores y además no hay descanso, se trabaja los siete días a la semana y en la mayoría de los casos de sol a sol, incluso, comenta que tiene que programar sus tiempos para salir a comprar la pastura para los animales, esto cuando no está en la etapa de pastoreo, porque de lo contrario no le alcanzaría el día.

“Todos los días me levanto a las 05:00 horas para a las 06:00 ya estar en el corral, empezar a ordeñar y terminar como en una hora o en hora y media, porque tenemos 13 vacas de ordeña, lo demás es ganado gorro, como le decimos, pero en total contamos con alrededor de 60 animales.

Ahorita las vacas ya no están dando tanta leche como antes, pero seguimos sacando como unos 50 litros y de ahí hacemos los quesos, las asaderas, el requesón y todo lo que se deriva.

Lo tenemos que hacer así, porque estos productos valen más que la leche por sí sola, nos compran muy barato el litro y no sale para los gastos de la actividad, además que quienes nos la compran la quieren para hacer eso mismo, los quesos.

Le tengo mucho amor a este oficio, pues tengo toda la vida aquí entre el ganado, y no crean que es una actividad que deja dinero pero sí salimos de un apuro, con una vaquita que se venda y ya se tiene un ahorrito, o si se mata ahí está la carne, pero también trabajo en los tractores para sembrarle la pastura a las mismas vacas.

Cuando se va a ordeñar como que la vaca ya sabe, porque les habla uno y se van arrimando, ya después les tira el lazo y las amarra en el palo, pero cuando es la primera vez que el animal da leche se pone muy bronca y ahí anda uno correteándola por todo el corral, pero en dos o tres semanas se amansa y sabe lo que va a hacer, pues al sentir el lazo solita se viene, sobre todo las que ya llevan varios partos, pero las primerizas sí se ponen difíciles al principio, después se ponen dóciles”, afirma el ganadero Humberto Raymundo Gutiérrez.