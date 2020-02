La producción de ladrillo va perdiendo terreno contra el bloque

Guamúchil, Sinaloa.- Francisco Elizalde Román y Atilano Meza López han elaborado ladrillos por más de 40 años en una ladrillera y bloquera al norte de la ciudad de Guamúchil. Desde su área de trabajo se pudo conocer de principio a fin el proceso de producción.

A pesar del arduo trabajo que realizan bajo el sol ardiente le tienen amor al oficio. “Aquí voy a seguir. Tengo toda la vida haciendo esto”, dijo Atilano Román, con más de 40 años de ladrillero. Descalzo y con un molde en sus manos se encontraba el trabajador en la primera etapa de la producción ya tenía varias columnas y una larga fila de bloques de lodo y aserrín.

Con las décadas de experiencia produce al día miles de ladrillos con sus manos, molde, cubeta, carrucha y pala, los instrumentos necesarios.

Paso a paso los trabajadores explicaron cómo se hacen los ladrillos. El primer paso es revolver los materiales para formar el ladrillo. Se mezcla la tierra, conocida como tierra colorada, aserrín y un poco de agua. Se vierte en el molde de cuatro espacios para que la producción sea más rápida y se colocan sobre el terreno.

Los ladrillos de lodo van quedando ordenados en una larga fila de varias columnas, que en total pueden sumar más de mil ladrillos por día. El siguiente paso es dejarlos secar por cinco días para que queden listos para la siguiente etapa, si el clima les favorece. En caso de que el día esté nublado la producción se detiene porque es mala señal de posibles lluvias y esto afecta el proceso.

“Ya secos, sigue el paso de desorillarlo, pararlo y rasparlo, para después meterlos al horno por 24 horas”, explicó el propietario José Alán López Elizalde, cuya empresa ha sostenido por cerca de 45 años. En el enorme horno pueden caber cerca de 20 mil ladrillos para su cocimiento.

Ésta es una de las pocas ladrilleras que perduran en el municipio de Salvador Alvarado y que actualmente no vive su mejor racha. La producción ha bajado en comparación con otros años, ya que aumentó la demanda del bloque de parte de las empresas y de la población.

Los principales clientes son del mercado local: empresas constructoras. Dicha producción no se envía a otras regiones, por lo que solo se abastece el mercado local.

La labor es uno de los oficios más antiguos de los que se tiene registro. Muchos de los que se dedican actualmente a elaborar el material que se utiliza para construir los cimientos de una casa, de un edificio o una escuela, heredaron los conocimientos y las técnicas de sus padres y con el paso del tiempo esto se convirtió en el sostén de su familia. En este oficio no se utiliza tecnología o maquinaria especial, la mayor parte del proceso es hecho a mano. Y para trabajar no hay como hacerlo sin zapatos y con ropa cómoda.

Eso sí, no cualquiera desempeña un trabajo como éste, arduo y a la intemperie, pero para el señor Francisco Elizalde, de 73 años de edad, esto es su vida. “Ya son más de 50 años haciendo ladrillos, y aunque mis hijos me piden que no trabaje, a mí me gusta”, relató el experto en el oficio.