La reconstrucción del altar, lo que más anhelan los católicos en Angostura

Angostura, Sinaloa.-La demolición del altar de la iglesia de San Pedro y San Pablo, de Alhuey, Angostura, todavía sigue causando gran revuelo pese a que ya pasó más de un año aproximadamente, pero que aún tiene bajo descontento a muchos pobladores, que manifestaron desear no haya ocurrido dicha práctica, misma que la señalaron como mala e inexplicable.

El antiguo altar, como aún lo recuerdan, era uno de los lugares preferidos de los católicos, y el cual, a decir de los angosturenses, se debería de reconstruir, para que siga formando parte del recinto que tiene más de 100 años de antigüedad.

Gloria Cabanillas, habitante del municipio costero, expuso que la demolición la recuerda como si fuera ayer y con el mismo sentimiento de tristeza que llenó su rostro de lágrimas.

Leer más: Recomiendan desechar la basura con responsabilidad en Salvador Alvarado, Sinaloa

“Yo soy católica, y el ver los escombros tirados ese día me dio mucha tristeza y enojo, porque nos arrebataron un antiguo altar que no solamente yo quería, sino muchas personas más que vamos a la iglesia, es una tristeza, la verdad, que haya pasado eso, yo no me explico qué pasó, sigo sin entender las cosas, era un altar de antigüedad, no sé por qué lo demolieron, sí me gustaría que se volviera a hacer, la verdad”, fueron las palabras de la señora.

Asimismo, expuso que sería muy importante y de gran noticia para todos los católicos la reconstrucción. Por su parte, el señor Pablo Sánchez mencionó que pese a que no se acude a la iglesia como antes por la situación de la pandemia, sienten como si les faltara algo.

“En pocas palabras, nos arrancaron una pieza importante, desde mi punto de vista no se me hizo justo que lo demolieran, y hasta la fecha sin verlo es algo lamentable. Sé que para muchas personas el que lo hayan demolido les da igual, pero para muchos, como en mi caso, sí significó mucho, y el no tenerlo a como nosotros pensábamos por muchos años más es feo. Recuerdo que estaba sentado afuera de mi casa y me enteré que lo habían demolido, y mi sorpresa fue grande, es algo que no me esperaba, sinceramente, hoy solamente queda esperar que les dé a quienes les corresponda volverlo a hacer, para nosotros contar con eso que tiene mucho significado para nosotros”, dijo.

El católico, como así se hizo saber el señor Francisco Castro, de igual manera reiteró que dicho lugar es importante sea tomado en cuenta y por lo menos se cuente con algo donde todos los católicos tengan una parte del altar como años anteriores, donde solían pedir de todo corazón con gran fe.

‘‘Una buena noticia que nos alegraría mucho sería que lo volvieran a hacer, o bien, que no lo hubieran demolido, pero sabemos que eso es imposible’’, indicó.

Para finalizar, pero no menos importante, la pareja de esposos, Cristina Adilene Román y Rosendo Aguilar, argumentó anhelar poder regresar el tiempo en que contaban con el antiguo altar, que tiene un gran significado para todos los católicos.

Leer más: Con regalos que se convirtieron en sonrisas, concluye DIF "Gira de Reyes" en Salvador Alvarado

‘‘Enojo fue lo principal que nos dio cuando vimos los escombros tirados sin poder hacer mucho al respecto, pero qué le vamos a hacer, ya pasó, lo que sí es que anhelamos volver a contar con él’’, señaló la señora.