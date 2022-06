La región del Évora de Sinaloa se encuentra en el pico de la quinta ola de contagios de Covid-19

Guamúchil, Sinaloa.- El relajamiento social y el decadente uso de las medidas de sanidad contra el Covid-19 provocaron que la quinta ola de contagios llegara a su pico en tan solo unos días, manifestó el doctor Julio César López Ramos, jefe de la Jurisdicción Sanitaria III en la región del Évora.

Explicó que el panorama es peor de lo que parece, ya que la sociedad no se ha percatado de que la quinta ola es una realidad que debería de tener preocupados a todos.

“Están aumentando potencialmente los casos, aquí se trata de cuidarse, es la clave, pero como que la gente ya se relajó”, mencionó preocupado.

Detalló que estar en el pico de la quinta ola significa que esta es una etapa en la que los contagios incrementan con mayor rapidez, y a esto se le suma que en la actualidad se están llevando a cabo una gran cantidad de festejos por las graduaciones escolares y viajes por vacaciones de verano, lo que facilita el incremento de pacientes infectados.

Asimismo, recalcó que el virus del Covid-19 siempre ha estado presente en el entorno, y al dejar de lado las medidas de prevención se obtuvo como respuesta una quinta ola de contagios, que pese a que no lo parezca, avanza con rapidez, tanto, que todos los días hay nuevos casos en abundancia, y aunque no precisó cuántos son los pacientes que se confirman cada día, dijo que por cada contagio que ratifica la Jurisdicción Sanitaria, hay 10 más que se desconocen, porque la sociedad no da parte al Sector Salud.

Es importante mencionar que según el reporte covid que emitió la Secretaría de Salud de Sinaloa esta semana en la región del Évora hay 59 casos activos, así como 35 en calidad de sospecha. Y aunado a ello, el departamento de Servicios Regionales del Évora informó que en el sector educativo hay 44 reportes de contagios.

Por otro lado, el doctor Julio César López manifestó que mientras la sociedad sigue en una etapa de relajación intensa, sin preocuparse por acatar medidas de seguridad, el Sector Salud enfrenta un contexto complicado ante el alza de contagios de covid-19, ya que cada día deben atender a un sinnúmero de pacientes que fueron alcanzados por este padecimiento.