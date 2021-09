La rotación laboral sigue presente en la mayoría de las empresas de Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- Las empresas pequeñas, medianas o grandes enfrentan un mismo problema desde hace tiempo, y con la pandemia se agravó. Es lo que se conoce como rotación laboral, que afecta a la mayoría de las empresas. Empresarios, líderes comerciales y empleados explicaron cómo se vive este problema en la Región del Évora.

Empleados entran y salen en periodos de tiempo corto. Una muestra es que es común ver letreros o cartulinas en los negocios con el anuncio “se busca empleado”. La cartulina cambia de color, se deteriora y ahí sigue el letrero por meses.

Es un problema frecuente y afecta la capacidad operativa de los negocios, pero no es un fenómeno que surgió en pandemia, sino que aumentó.

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio del Évora, Carlos Alonso Orduño, explicó que se estima que la rotación laboral se presenta con más incidencia entre cinco a 10 años.

Son diversas las causas de la poca permanencia de los empleados en un centro laboral, pero es muy común en empleados jóvenes ingresar a un trabajo y rápido. El presidente de la Canaco del Évora lo explica por la falta de claridad de lo que quieren.

Otro de los factores es el impacto que ha tenido la instalación de las fábricas en Guamúchil. “Le ha beneficiado a Guamúchil, pero también al comercio local le ha afectado, porque es una planta laboral de mil 800 personas y la ciudad no está tan grande. Nosotros hemos batallado para contratar, porque si en la fábrica alguien se sale regresa, pero con nosotros no, porque el trabajador que se sale ya no vuelve a regresar. El segundo es valorar ¿qué no estamos haciendo bien como empresas? Si somos realmente una buena opción en sueldos, en prestaciones, en ámbito laboral, sería cuestión de analizarlo, yo creo que por ahí puede ir”.

Desde la llegada de la pandemia se incrementó la falta de personal estable en todo tipo de negocios, desde las empresas dedicadas a la venta de productos, prestación de servicios, restaurantes y demás giros comerciales. El personal contagiado por el Covid-19 sigue siendo un factor de la inestabilidad en la plantilla laboral. En la experiencia de uno de los gerentes de larga trayectoria en Guamúchil, es una inversión no solo financiera, sino de tiempo.

Leer más: ¡Ejemplo de vida! Ceni Angulo de Salvador Alvarado, la pintora que venció el cáncer

El líder de los comerciantes externó que es necesario algunos cambios en la cultura empresarial para hacer frente al índice de rotación laboral. Reconoció que es importante tomar en cuenta tanto al trabajador, como al empresario, y mejorar.