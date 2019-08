La salud sexual, principal problema de los jóvenes

Guamúchil, Sin. Todos los años cada 12 de agosto es motivo de celebración para los jóvenes. Este día tiene como objetivo principal poner en primer plano los problemas de los jóvenes, y por otro lado celebrar el potencial de la juventud como parte del futuro del mundo.

Sin duda que este día se destinó para la juventud y poder lograr sensibilizar a la sociedad de los desafíos y problemas que estos deben enfrentar.

Edsabel Bórquez Uriarte, directora del Instituto Municipal de Juventud de Mocorito (IMJU), expresó que el propósito de este instituto es que los jóvenes participen de manera activa en todas la cuestiones, ya sea en política, deporte y cultura, entre otras.

Bórquez Uriarte resaltó que han trabajado desde que dio inicio la administración con todas estas actividades. Además agregó que han estado acudiendo a planteles educativos, tales como Conalep y Cobaes, así como también asistieron a la secundaria Eustaquio Buelna, donde se han impartido diferentes temas, principalmente las problemáticas de la juventud.

“Tratamos de que los jóvenes se enfoquen en cosas más positivas y dejen a un lado las que no benefician a nadie”, dijo Bórquez Uriarte.

La directora de IMJU afirmó que en el plan de salud se dieron a conocer algunos de los problemas más comunes de los jóvenes, entre los que destacaron detalles con la salud reproductiva y sexual, prevención de embarazos, sobrepeso y obesidad como uno de los problemas más grandes que existen, tanto en la juventud, como en otras etapas de la vida.

De igual manera resaltó que las drogadicciones entran dentro de los conflictos que los adolescentes deben lidiar al ser mal influenciados por otros, pero aclaró que los números no están tan altos.

“Aquí el problema es que las drogadicciones ya lo vemos como algo normal y esto no está bien, hay que ver qué podemos hacer como sociedad”, dijo.