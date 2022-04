La sociedad no confía en el agua que recibe de la llave en Sinaloa

Sinaloa.- Comprar agua embotellada o de garrafón purificada puede llegar a ser un tanto complicado para algunas familias que carecen de los recursos económicos para hacerlo, y por desgracia en muchas ocasiones esta es la única salida para adquirir este vital líquido, teniendo la certeza de que haya pasado por los protocolos necesarios y que garantice su calidad, porque la población no confía en ingerir el agua potable que reciben en su hogar, debido a que no confían en que esta tenga el tratamiento adecuado y seguro para su consumo, señaló el ambientalista Joel Retamoza.

En la sociedad es muy común ver cómo en su mayoría las personas se inclinan por adquirir agua purificada para su uso en el hogar o para beber, esto, según comentó el ambientalista, es porque la sociedad realmente desconfía del agua que recibe de parte de las Juntas de Agua Potable de Sinaloa.

“Hay esa sospecha de que no hay un buen tratamiento de las Juntas de Agua”, dijo.

Destacó que esto se ve principalmente en las zonas urbanas del estado, ya que es donde hay más posibilidades de poder comprar agua embotellada, no obstante, destacó que una gran parte de la población no tiene los recursos necesarios para poder satisfacer los gastos para estar comprando garrafones de agua.

Por lo tanto, mencionó que es importante que las autoridades correspondientes ofrezcan un servicio completo y que sea seguro para que las personas confíen en poder beber este líquido libremente.

“Según la Constitución, es responsabilidad del estado que la gente reciba agua en cantidades y calidad suficientes”, señaló.

Agregó que es fundamental que la Secretaría de Salud se mantenga al tanto de saber qué tipo de agua recibe la sociedad, y con ello evitar que las familias realicen gastos extra en busca de adquirir agua embotellada.

“Aquí en Sinaloa y en México yo creo que no tenemos esa certeza de que el agua que nos está llegando sea potable, entonces recurrimos a la que se le llama agua purificada y está embotellada”, comentó.

Señaló que en algunos municipios este problema se ha intensificado de tal manera, que el agua que las familias reciben a través de las llaves no es utilizable en ningún sentido, puesto que ni siquiera es recomendable bañarse con ella, lavar los trastes o la ropa.