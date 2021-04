La tecnología ha acabado con los juegos tradicionales en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Juegos tradicionales tales como la churra, la víbora de la mar y flichi flichi florindón son algunos de los que practicaban en su niñez las personas que hoy en día son de la tercera edad en Salvador Alvarado, mismos que con el pasar de las generaciones niños y jóvenes han perdido total interés en practicarlos, pasando ahora a ser solamente un recuerdo bonito, puesto que hoy es muy raro ver a niños disfrutar como lo hacían los menores de antes debido a la tecnología.

Para la señora Bertha Alicia Bojórquez López no hay nada más bello que saber disfrutar la niñez, puesto que cuando ya eres adulto no puedes regresar a esa etapa tan maravillosa donde puedes pasar muchos momentos inolvidables con amigos, que fue lo que vivió y que le gustaría que los niños de ahora vivan y gocen esos momentos como lo hizo ella.

Los niños de hoy con los avances tecnológicos no quieren hacer otra cosa más que pasarla con los celulares o tablets, donde descargan juegos en línea y pasan horas frente a estos aparatos, dejando pasar su infancia, donde en un futuro querrán regresar el tiempo y ya será muy tarde.

“Esta niñez está mal, se la quieren pasar solo con los teléfonos, quieren andar más en las motos, no tiene nada qué ver con la niñez anterior, ya que antes era puro juego, pura tranquilidad, pura diversión”, comentó. A la señora Bertha Alicia se le inunda su rostro de alegría al recordar toda su infancia, expresando que le gustaría poder ser niña de nuevo, sin embargo, es algo que ya no se puede.

Lamentablemente es muy feo darse cuenta que a como van avanzando las generaciones vayan desapareciendo aquellos juegos que antes sacaban tantas sonrisas y donde podían pasar horas llenas de diversión, sin embargo, hoy en la actualidad todo eso se ha perdido gracias a que los padres no pasan tiempo demostrando a sus hijos todos aquellos juegos tradicionales que los hacían tan felices cuando ellos eran niños. “Lamentablemente ya no se mira en las esquinas niños jugando”, expresó.

Es mucha la diferencia que existe entre la niñez de una persona de la tercera edad a la de sus nietos, ya que ellos se la pasaban las tardes jugando hasta que eran llamados por sus padres al perder la noción del tiempo con sus compañeros de juegos y amigos, y los niños de hoy son felices con un teléfono celular.

¿En dónde quedaron aquellos juegos como el del flichi flichi florindón, la pilingrina, las muñecas de cartón, santo y la piedra, churrera y la víbora de la mar? No cabe duda que el tiempo no pasa en vano y que todo aquello que para muchos era la mejor niñez y que son juegos que se transmiten de generación en generación, cosa que los menores de hoy no valoran y no desean ponerlos en práctica, solo escuchan historias acerca de ellos sin tomarle la menor importancia.

Ante la falta de interés por estos juegos tradicionales, el psicólogo César Higuera dio a conocer que, aunque parezca que a los niños no les afecta el pasar horas en la tecnología jugando, lamentablemente es todo lo contrario, ya que cambia su mentalidad y ni se desarrolla y expresa como un verdadero niño, por lo que invita a inculcarles el gusto por los juegos presenciales.