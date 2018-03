La transparencia está opaca en el gobierno municipal; López

Guamúchil, Sinaloa.- Con la intensión de señalar algunas irregularidades respecto al actuar del gobierno municipal de Mocorito en el rubro de gastos de gasolina plasmados en la página oficial del Ayuntamiento, el vocero oficial del Partido Revolucionario Institucional Francisco López López dio a conocer a detalle algunas diferencias en gastos.

En su intervención el vocero oficial Francisco López dijo, "este posicionamiento es sobre las declaraciones del tesorero municipal Jaime Angulo, sobre los gastos excesivos en combustible en el mes de diciembre del 2017, el afirma que no fueron ocho millones sino 10 millones, y en la página aparece que son 8 pero él dice que son 10 pero en el estado de actividades en la página de transparencia en el rubro de combustibles un acumulado de 9 millones."

Foto: Daniel Ayala/EL DEBATE

También expresó, "Ya no sabemos que son transparencia o opacidad ya que no hay coincidencia, ya que hay tres cantidades diferentes, una vez más reiteramos con documentos que no cuadran los números, que está pasando cuando se habla de contabilidad no puede haber diferencias"