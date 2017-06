La veda y costumbre factor de pobreza en La Reforma

Angostura, Sinaloa.- La pobreza del campo pesquero La Reforma es a consecuencia de que no tienen empleos dentro de la sindicatura, ya que no hay qué hacer y cómo salir adelante, por eso se han ocasionado muchos más problemas, señaló el síndico municipal Irrael Guadalupe Valenzuela Ureta.

Sin embargo, es necesario que haya apoyo de parte del gobierno, porque en realidad no están acostumbrados a que esté la veda como corresponde, por tal motivo las personas no se preparan para el periodo mayo-agosto, que son los meses en los que tienen la veda, buscando un trabajo, o de perdida que tengan un oficio extra para poder solventar las necesidades, ya que todos tienen familias qué mantener e hijos, a los cuales se les tiene que dar estudio, dijo el pescador Roberto Sánchez Camacho.

LAS VEDAS SON FAVORABLES.

Las vedas son factibles para los pescadores, porque cuando se hace las especies se reproducen y hay más qué pescar, porque crecen y se puede comercializar más fácil, la gente se detiene en ese tiempo de pescar porque ya se estaba explotando el mar y se estaba acabando el producto, comentó el pescador Roberto Sánchez Camacho.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE

PIDEN ACERCAMIENTO AL GOBIERNO.

Mencionó Sánchez Camacho que es importante que el gobierno se acerque al campo pesquero, que sepa las necesidades, y sobre todo que se apoye en la temporada de veda, porque con anterioridad no habían hecho la veda, la gente no está acostumbrada, y no busca trabajo o algo que le dé producción durante esta temporada, no están impuestos de que se haya alargado tanto, pero es necesario, ya que las especies se estaban acabando, y necesitan que haya reproducción y sobre todo que crezca un buen tamaño. Es cierto que se está ocupando al gobierno, pero es importante conscientizar a los pescadores de que se puede trabajar en otra cosa durante esa temporada, solo es cuestión de que al principio se les voltee a ver como pescadores, dijo Roberto Sánchez Camacho.

COSTUMBRE.

“Es una situación crítica, no estamos impuestos a que la veda sea tan larga y que se dé en todas las especies, pero es justo y necesario para nosotros los pescadores, sobre todo porque nos estamos acabando todo, pero también ocupamos del gobierno, que nos apoye de perdida los primeros años, porque no estamos acostumbrados, y tenemos que buscar otro tipo de trabajo mientras la veda está puesta para la bahía”, expresó Roberto Sánchez Camacho.



CÓMO SE MANTIENEN.

Indicó que cuando está la pesca es un trabajo muy bueno en el camarón, porque te da para estar comiendo a diario, si todo el tiempo se mantuviera una pesca así, fuera fácil para el pescador, pero se tiene que cuidar la especie, sobre todo dejar que se reproduzca, la pesca del camarón es lo factible, lo que más deja dentro de la pesca, en cambio, los demás productos no hay suficientes para que los trabajemos los más de mil 400 pescadores que hay en el campo pesquero.

FALTA DE TRABAJO.

Cuando está la veda es muy difícil porque no hay trabajo, se acabaron los empleos, porque cuando estaba la planta sí producía muchos empleos, pero de unos años para acá no hay dónde trabajar, se tiene que buscar cómo apoyar en el empleo, las granjas sí dejan un poco pero no es suficiente, porque solo se les da a unos pocos, hace falta que haya más empleos. Es importante que el gobierno se interese por traer apoyos de empleos, pero que se mantengan en el campo pesquero, para que crezca, comentó Roberto Sánchez Camacho, pescador de La Reforma.

POBREZA POR COSTUMBRE.

Por su parte, el síndico municipal Irrael Guadalupe Valenzuela Ureta comenta que el problema en La Reforma, del porqué hay mucha pobreza, es porque no hay trabajo y todos optan por ser pescadores, pero con las vedas se han venido afectando todas las fuentes de trabajo, ya que en otros años las vedas tenían diferentes fechas y en los últimos años se han juntado las vedas de todas las especies, como la jaiba, botete, manta, tiburón, camarón, señaló el síndico municipal Irrael Guadalupe Valenzuela Ureta.

Algunos pescadores optan por irse a trabajar en la cosecha del limón, otros más se van a trabajar en las granjas, pero no hay empleos suficientes para todos los pescadores que se quedan sin ir al mar, ya que son alrededor de mil 300 pescadores que están registrados, sin embargo, más del 40 por ciento opta por irse a buscar a otras ciudades para sacar a la familia adelante.

También se ha complicado, porque este año los productores acuícolas no tienen cómo recuperar lo que se invirtió, y también se afecta a los pescadores que en esta temporada se iban a apoyar en las granjas, ya que no es el mismo flujo de dinero y no han podido contratar tanta gente, sin embargo, se tiene que buscar que a los pescadores se les dé la oportunidad de tener más empleos dentro de la sindicatura La Reforma, algún apoyo, algo que les dé para salir adelante, comentó el síndico municipal.

APOYOS.

Irrael Guadalupe Valenzuela Ureta comentó que de parte del gobierno vienen apoyos, pero no llegan en el tiempo en que se necesitan, que es la temporada de mayo-agosto, sino cuando ya se levantó la veda, y no es lo viable, lo mejor sería que en la temporada de la veda se dieran empleos temporales, pero muy pocas veces se dan los apoyos. Cabe mencionar que existen muchas personas que saben vivir sin el trabajo, piden un apoyo al DIF, al Gobierno Municipal, créditos, no a todos se les dan, pero cuando llega la pesca empiezan a pagar, pero no se mira producción, la carencia de empleo es lo que más afecta a los habitantes.

DIVISIONES DE LA COOPERATIVAS.

Asimismo, el regidor Salvador Mejía comenta que en La Reforma existe muchísima necesidad, ya que por la veda no tienen cómo mantenerse, no tienen qué comer, porque en sí, la mayoría de los que habitan esta sindicatura se dedican a la pesca y no tienen permitido sacar muchas especies, sin embargo, señala que entre los que tienen dan apoyo a los que menos tienen, pero todo esto se origina porque no hay empleos, no tienen qué hacer, no se tiene dónde trabajar, existen muchas personas desempleadas, y como no están acostumbrados a la veda, no buscan un trabajo estable o de perdida durante el periodo de mayo-agosto.

Señala que este problema ha ido aumentando desde que se separaron las cooperativas, y desde entonces ha disminuido todo, las divisiones han traído más problemas para el sector pesquero, porque todos quieren producir.