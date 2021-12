La vida es muy dura en la familia de Catalina Valles de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Los deseos para esta Navidad en la familia de Catalina Valles Obeso son muy diferentes a lo que muchos en estas fechas suelen anhelar. En su hogar se carece de tantas cosas básicas, que su lista de peticiones son productos de la canasta básica y apoyo para construir un pequeño techo en su humilde cocina.

En la pequeña vivienda de material muy deteriorada vive la madre de familia Catalina Valles, de 70 años de edad, con su esposo Martín Atienso y su hijo Guadalupe Higuera, de 50 años de edad. La casa está ubicada en la colonia Los Laureles, en la cabecera municipal de Salvador Alvarado.

Aquí las carencias abundan, empezando por la alimentación y los electrodomésticos. La vivienda está reducida. Cuenta con una sala que funciona como dormitorio. Después está la cocina sin piso firme, se camina entre la tierra. A unos metros están dos cuartos muy pequeños de material que se construyeron cuando la familia tuvo que vender la mitad de la casa al enfermarse el hijo.

Con lo que sobró de la costosa recuperación, Catalina se propuso dejar ese dinero para que se hiciera el sanitario y la regadera. Al final está un pequeño patio, donde tiene un hornillo para cocinar, y ahorrar gas. A unos metros está el lavadero. Toda la vivienda está con espacios muy reducidos. La madre cuenta que para lavar la ropa a veces usa un “palo, porque en estos momentos no hay para comprar cosas”, al referirse que no tienen ni para una lavadora de las económicas.

Los padres, adultos mayores, y su hijo con discapacidad viven en condiciones muy difíciles. La mayor preocupación de Catalina es su hijo, quien padece una discapacidad a causa de lo que ella informó como parálisis infantil, que le provocó dificultades de movilidad y desarrollo de las funciones mentales. Esta condición lo hace depender totalmente de sus padres, y sus padres no dependen de nadie más que de su propio esfuerzo para salir adelante y buscar la forma de ganarse el peso para alimentarse. Pero la sociedad no los ha dejado solos del todo. Aún hay buenos vecinos que les han donado algunas cosas, y de parte del Sistema DIF el apoyo con despensas.

Catalina Valles comenta que algunos de los vecinos le han regalado parte de los muebles que tienen en su casa, como unas camas, ropero y cosas que necesitan. Otras personas le llevan plástico, que recicla para vender. También ha recibido apoyo con láminas, y con mucho agradecimiento las recibe, aunque reconoce que la situación de pobreza los tiene inmersos dentro de un círculo de necesidades, porque son muchas las carencias.

Al entrar al hogar de la madre de familia se pudo conocer las inmensas carencias. Y a pesar de las circunstancias, Catalina Valles recibe las visitas con una sonrisa y una amabilidad admirable. Abre las puertas de su confianza y trae una silla para platicar. Sin embargo, es imposible no hablar de lo difícil que ha sido la vida para ella y su familia. Y ahora las carencias se mezclan con el frío, la falta de alimentos suficientes y la angustia de con qué comprar comida cuando el trabajo de peón de su esposo no va tan bien. La familia depende del sueldo de peón del jefe de familia, Martín Atienso, y de la venta de plásticos, botes y fierro viejo que colectan por las calles.

Pero es Martín el principal sustento. Representa un gran apoyo, porque es la única persona que de perdida le va a dar la mano cuando se llega a enfermar, expresó. Para ganarse el peso cada día hay que empezar una jornada muy temprano y batir la mezcla en la obra de construcción, ayudar en lo que se pueda, y en los tiempos libres salir a caminar para colectar plástico, aluminio y fierro, y obtener unos pesos más, porque en los hogares humildes un peso es muy importante.

Pero entre las tantas carencias que viven, Catalina desea con el alma un techo para vivir mejor, porque se le inunda la cocina cada tiempo de lluvia y en esta temporada invernal el aire entra con fuerza. Esto es lo que solicita Catalina a quien pueda apoyarla, para ya no sufrir más en los tiempos de lluvia ni de frío.

“Lo que más necesito, lo que quisiera para no mojarme, es de perdida el techo, porque con cada lluvia se me mete el agua. Vinieron a apoyarme unas personas de un partido político y me pusieron el techo de lámina, pero de todas maneras se me inunda, porque lo que necesito es el techo, porque cuando estoy cocinando el aire no me deja y ya no puedo atizar. Y se me llena de agua en toda la cocina, son chorros los que caen, y así ya no puedo cocinar. Ojalá que alguien nos pudiera apoyar para hacer un techo de material, que no es muy grande”.

La madre de familia compartió la discapacidad que tiene su hijo y qué es lo que más necesita para procurarle una mejor calidad de vida. “Mi hijo tiene 50 años, tiene mente de niño, porque no se le desarrolló bien la mente de adulto a causa de una parálisis infantil. Lo anotamos para que le llegue alguna ayuda, aunque sea para comprarle pañales, pero hasta el momento no nos han dicho nada. Tiene como el año que lo anoté en las oficinas que están ahí en ‘La Bola’, en la colonia Jobori. Lo que necesita son pañales y algunos medicamentos para la hipertensión”. Guadalupe también necesita de atención terapéutica y chequeo médico de manera periódica, ya que la última vez que se enfermó estuvo internado por varias semanas y con una situación complicada de salud.

Así como este hogar, se tienen detectadas decenas de familias en condiciones de pobreza en la zona urbana de Guamúchil. De acuerdo al recorrido que ha realizado el equipo de la oficina municipal de enlace de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), se ubican en promedio 10 colonias, informó la titular, Paulina Sáinz. Reconoció que aunque las cifras del Consejo Nacional de Evaluación de la Pobreza indican cuatro colonias en situación de marginación, la realidad es que son muchas más y eso lo han comprobado en las visitas realizadas en la zona urbana y rural.

Las colonias que se han detectado con pobreza y marginación son la Renato Vega, Tultita, Pedro Infante, 10 de Abril, Solidaridad y otras más. En consulta con la funcionaria municipal del Ayuntamiento de Salvador Alvarado destacó cómo se expresa la pobreza en el municipio, no solamente en las condiciones de las viviendas que son muy humildes, sino también en carencias como alimentación y diversas necesidades de atención.

El combate a la pobreza desde esta área será impulsar programas de vivienda social, ya que hay una gran necesidad en familias de la zona urbana y rural, por lo que esperamos algún recurso para ese rubro el próximo año, porque hay mucha carencia en cuanto a la vivienda en el municipio de Salvador Alvarado, problemas de hacinamiento y de familias que viven en casas de tejabán. A eso le estamos apostando. Es importante mencionar que el 60 por ciento de los recursos para la construcción de vivienda social lo absorbe el Gobierno Federal y el 40 por ciento lo cubren el Gobierno del Estado y el municipio.

De parte del Gobierno Municipal no se conoce aún qué acciones en concreto se van a implementar para el combate a la pobreza y esos índices que representan una dolorosa realidad se reduzcan.

En materia de atención alimenticia de parte de la iniciativa privada se cuenta con un padrón de 500 familias de 15 colonias que son beneficiarias del Banco de Alimentos de Guamúchil, que reciben de manera constante una despensa. Este padrón nos permite conocer una parte de la problemática en carencias que prevalecen en todas las colonias de la zona urbana y no solamente en la periferia, donde es más común ver viviendas humildes, pero también en aquellas casas de material donde no se puede ver la pobreza, también existe en la misma magnitud que bajo un techo de lámina.

La presidenta del Banco de Alimentos, Yajaira López Camacho, destacó que la necesidad en alimentación supera el padrón de la demanda de beneficiarios. De acuerdo a la experiencia vivida al frente de la IAP, describe una realidad de muchas carencias, de falta de ingresos y de malas condiciones de la vivienda.

Aun cuando el municipio de Salvador Alvarado está clasificado con bajos índices de marginación y pobreza por el Coneval y el Inegi, son decenas de familias que continúan viviendo en condiciones muy lamentables, donde lo más básico como alimentarse representa una lucha diaria. Y ante esta realidad, se requieren estrategias desde el nivel municipal con un plan de acción a corto y largo plazo. Esta problemática deberá ser una de las prioridades de atención de los nuevos gobiernos.