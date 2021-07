La violencia familiar en Salvador Alvarado es un delito frecuente

Guamúchil, Sinaloa.- Hasta tres reportes de violencia familiar recibe la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado durante los fines de semana. Juan Carlos Barraza, director de esta dependencia, informó que los casos se encuentran con una tendencia a la baja, pero para esto han tenido que trabajar de manera coordinada con diferentes instituciones que ayudan a mejorar la estabilidad de las familias.

Un dato curioso es que los reportes por este tipo de delitos se han presentado de manera más frecuente durante los fines de semana. Cabe mencionar que lo anterior pudiera darse debido a que las personas se encuentran bajo la influencia de sustancias nocivas para la salud, además de querer usar la violencia como una forma de parar la discusión.

El director de Seguridad Pública mencionó que todos los casos de este tipo se canalizan al Ministerio Público y se realiza un trabajo en coordinación con Immujeres y Compavif.

Este problema se ha dado de manera general, tanto en matrimonios jóvenes como en otros no tanto, pero lo que sí es que estas situaciones se han presentado en la zona urbana y no en las comunidades del municipio.

Juan Carlos Barraza dijo que la violencia generada ha sido solamente verbal y no se ha llegado a la violencia física, por lo que se consideran situaciones no tan graves, pero aun así se toman acciones, porque no se debe dejar pasar ninguna agresión. Explicó que en el departamento de Seguridad Pública tienen un violentómetro, el cual les permite verificar los niveles de violencia que se pudieran generar dentro de una relación interpersonal.

Esta herramienta especifica la gravedad del asunto basado en el tipo de violencia que se ejerce, ya sea psicológica o física.

Ponderó que las llamadas que reciben generalmente las realizan los mismos familiares de la pareja en conflicto.

Por último, exhortó a los ciudadanos a reportar cualquier incidente que tengan al número de emergencias 911 o se acerquen a la base de la Policía. “Estamos al pendiente para apoyarlos si así lo requieren, pueden llamar al número de emergencias 911”, finalizó.

