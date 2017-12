La visita de su hijo sería el mejor regalo para Navidad

Guamúchil, Sinaloa.- La soledad es su fiel compañera por largos periodos del año, sin embargo, es precisamente el mes de diciembre, con sus respectivos días festivos, cuando la señora Paola Montoya Bojórquez, originaria de la Ciénega de Casal, pasa el día en espera de que su hijo la visite en compañía de esposa e hijas. Por lo anterior, a sus 77 años de edad, junto con los primeros rayos del sol toma su escoba y sale para limpiar el dulce hogar, en donde tiene los brazos abiertos para apapachar a su pequeño. Como dijimos anteriormente, hace ya muchos años su pareja falleció.

Fotos: Daniel Ayala/EL DEBATE.

EMOCIÓN.

“Años atrás era una ‘chulada’, ahora no. Ahora para hacer una comidita cuánto te cuesta, todo está muy caro, y por eso no sé decir si pasaré con comida o no. Estaré esperando a mi hijo, que todos los años me acompaña.”

La carismática señora recordó algunos datos de navidades anteriores que pasó, entre ellas dijo recordar sobre la época cuando su hija colocaba las luces navideñas en todo el hogar, el árbol, piñatas y más, “ahora no hay nada, todo se acabó. Me siento triste porque esto ya no pasa, en caso de que mi hijo no venga, me voy con mi hermana para no estar solita aquí”.

Al mismo tiempo, Paola Montoya Bojórquez indicó sobre la comida preferida tanto de su hijo como de ella para los momentos de felicidad. Espera que para el 24 en la noche o el 25 en el mediodía degustar un rico plato de gallina al horno, con su sopa, tortillas y algo de tomar, como manera de acompañar.

“Preparamos un atolito pinole, chocolatito o algo para el frío, aún tengo que ir a comprar lo que se ocupará para estos días.”

A pesar de estar en el mes donde es tiempo de amor, paz y alegría, la señora explica que las navidades de años atrás a éstas son completamente diferentes, recuerda cuando podía disfrutar andar por la calle con la familia, ahora, quiera o no, cuando sale siempre se está cuidando, porque la inseguridad llega a todas las comunidades del estado, así como del país.

En cualquier caso, la señora Paola Montoya Bojórquez ya está preparando su hogar con las miras de tener la agradable visita de su hijo y nietas en esta Navidad.