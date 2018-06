Lamenta Mónica Sánchez deceso del periodista, Aureliano Pérez

Guamúchil, Sin.- Mónica Sánchez Agramón lamentó el deceso del periodista, Aureliano Pérez Rodríguez de quien dijo, es del tipo de personas que con su labor profesional le aportan al desarrollo del municipio y dejan una huella imborrable.

La candidata a la presidencia municipal por la coalición, Por Sinaloa al Frente manifestó su solidaridad hacia la familia del columnista y a los integrantes del gremio de los periodistas.

"Me uno a la pena de la familia Pérez Reyes por el sensible fallecimiento de don Aureliano Pérez Rodríguez, periodista muy reconocido y muy querido por mí, siempre lo recordaré con ese cariño con el que me trataba diciéndome 'mi niña', a la familia todo mi respeto, mis condolencias, que Dios les de la fortaleza que necesitan en este momento para soportar tan gran pena".

Agregó que aunque Aureliano Pérez fue originario de Guasave, su labor profesional se desarrolló en Guamúchil con impacto en la región del Évora y en todo el estado.

Consideró que la labor de personajes como Aureliano Pérez Rodríguez debe ser reconocida y servir de ejemplo para las nuevas generaciones.

Reiteró sus condolencias para la familia y dijo que deben sentirse orgullosos por la huella que dejó este periodista.