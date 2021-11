¡Lamentable! De calle pasó a ser una laguna de aguas negras en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- A tan solo unas cuadras de la Parroquia de La Purísima Concepción, en el Pueblo Mágico de Mocorito, se encuentra un gran problema de salud, el cual está relacionado con el drenaje y las aguas negras que de él emanan. Cada vez son más los ciudadanos que se suman a los afectados por esta situación, y es que es un problema de varios años, sin embargo, ninguna administración le ha dado una solución definitiva.

El señor Guadalupe López Espinoza afirmó que el Gobierno de Mocorito ha hecho caso omiso a la necesidad de contar con un servicio de drenaje de calidad. Explicó que entre las calles Ignacio Allende y Josefa Ortiz de Domínguez es uno de los puntos en donde el problema es cada vez más grave, y que a pesar de que ya no es temporada de lluvias la situación no mejora, y de lo contrario en estos momentos les preocupa el tema del dengue. Mencionó que hay muchos casos pero que nadie hace algo por dar soluciones.

El ciudadano dijo que hace algunos años estas calles se encontraban amplias, las raspaban y limpiaban, sin embargo, actualmente están intransitables. Quien hizo la queja dijo que su mamá es quien vive en esa zona y que debido a su edad no soportaría un contagio de dengue. “Yo no vivo en Mocorito, pero sí mi mamá, y ya está mayor, no resistiría un dengue, y ella vive en la esquina de esas dos calles”, finalizó.

Leer más: Inicia celebración por el 104 aniversario de Pedro Infante en Guamúchil

Por su parte, el señor Jorge Ochoa afirmó que la calle Ignacio Allende está inundada de estas aguas, y señaló que además ya brotan del registro de la calle Morelos, y ante esto considera que algún tramo de tubería debe estar tapada.

Comentó que la administración ya tiene más de 15 días, y aun cuando el gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Mocorito sigue siendo el mismo, no le han dado una solución a esta problemática. “Ratificaron al mismo funcionario, yo no sé qué están pensando”, exclamó.

Indicó que una de las afectaciones con las que cuentan ante esta problemática son los olores y el problema de salud que se genera a raíz de estar inhalando los fétidos olores de las aguas negras. Anteriormente el ciudadano dio a conocer que una parte de la calle Ignacio Allende se convirtió en una laguna por donde los carros no podían pasar, y señaló que la maleza se había adueñado de ella.

Leer más: Apertura de frontera con USA satura trámites para pasaportes en Sinaloa

El ciudadano manifestó que acudió recientemente a la Junta de Agua Potable y tuvo un acercamiento con las secretarias, quienes le dieron como respuesta ante este problema que ellos pertenecen a otra administración y que el escrito que él presenta es totalmente inválido debido a que ya expiró, además agregó que el gerente, Héctor Prado Ibarra, no le ha brindado la atención. Resaltó que en el año 2020 la Junta de Agua acudió y cambió una parte de la tubería, y además realizaron algunas maniobras que le dieron una solución provisional, sin embargo, el problema persiste y no ven para cuándo termine.