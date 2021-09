¡Lamentable! Hospital Integral de Angostura le niega la atención médica a una bebé

Angostura, Sinaloa.- Una noche de angustia y terror fue la que vivió la señora Mayra Gálvez Ramírez, vecina de la comunidad El Ébano, Angostura, al negársele la atención médica a su bebé -quien apenas cumplirá dos meses de nacida- en el Hospital Integral del municipio costero.

En voz de la madre de familia, todo comenzó cuando su bebé no paraba de llorar del dolor, y tras dirigirse a la institución de Cruz Roja, fueron enviados al Hospital Integral al no contar con los aparatos correspondientes para revisar los oídos, de lo cual se especulaba que era el dolor de la niña, sin embargo, al llegar a Urgencias, alrededor de las 23:00 horas, sin esperar que pasarían por la terrible situación, fue cuando se empezó a sentir y de la que recordarán por siempre, ante el trago amargo que les hicieron pasar.

Tristeza y rabia es lo que expresa en su rostro al recordar lo que vivieron, pues tras pasar 10 minutos tocando la puerta, nadie salía para atenderlas; tiempo después acudió el recepcionista preguntando a quién se llevaba para la atención y posterior a ello una enfermera preguntando el nombre de la pequeña, a quien no pudieron anotarla al no estar registrada y, con ello, al no contar con las hojas del Insabi que se les solicitaba.

“Me dijeron que si quería que la consultáramos teníamos que darles 200 pesos, y mi mamá les dijo que por favor nos la consultaran, a lo que respondieron que si no les dábamos las hojas o el dinero no la podían consultar, a lo que entró la enfermera para preguntarle al doctor, pero ya no salió”, mencionó muy decepcionada.

La madre de la menor, siendo una persona de escasos recursos, suplicaba que por favor atendieran a su pequeña, por lo que se comprometió a que el día posterior por la mañana le llevarían el dinero de la consulta, ya que solo querían calmar el sufrimiento de su bebé, sin embargo, solo obtuvieron respuestas negativas y malos tratos, que les dejaron un mal sabor de boca por lo vivido en un par de minutos.

Leer más: AMLO atiende a manifestantes en Culiacán, les pide acudir a Rubén Rocha

“Ya estábamos desesperados, no sabía si llorar junto con la niña, ya que no la podíamos callar con nada, sollozaba mucho, tenía como dos horas llorando y ni la podíamos calmar con nada. Yo le diría a los encargados que hagan algo para que atiendan a las personas, porque la pasada noche fue el caso de nosotros que, por no llevar dinero, se pudo haber empeorado la niña, y ni siquiera la revisaron, no hicieron nada”, expresó muy molesta la señora Mayra Gálvez Ramírez, quien denuncia lo que le sucedió.