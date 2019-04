Las calles de San Antonio están llenas de basura

Angostura, Sinaloa.- Las calles de San Antonio, Angostura se están llenando de basura, y es que desde hace aproximadamente un mes el camión recolector no ha entrado a la comunidad, afirman los habitantes.

María de los Ángeles Soberanes detalla que urge que el Ayuntamiento, especialmente los departamentos de Servicios Públicos y Ecología, tomen cartas en el asunto, ya que por todas las calles del pueblo se observan costales, cubetas, bolsas y muchos otros recipientes llenos de desperdicios, incluso en algunas esquinas los perros y las gallinas ya han hecho de las suyas, al desparramar la basura.

“Normalmente el camión recolector pasa los miércoles o jueves, pero ya tiene como un mes que no viene por la basura, no sabemos qué está pasando, pues primero creímos que era porque andaban limpiando las playas por esto de la Semana Santa, pero creo que no es así, ya que ya pasó el tiempo suficiente y ahí se sigue amontonando la basura.

Lo malo del caso es que ya empieza a oler mal, pero por fortuna mucha gente no la ha ido a tirar a las orillas del pueblo, y es lo que no queremos que suceda, por eso le pedimos que de ya manden el camión recolector, para que la comunidad esté limpia.

A diferencia de lo que sucedía en otras administraciones, ahora con Aglaeé Montoya nunca había pasado esto, por eso se nos hace raro que no pase el camión recolector de basura, quizá está descompuesto.

Como las esquinas están llenas de basura, pues tenemos que estar al pendiente de que los perros no la desparramen. Las autoridades quieren un municipio limpio de basura, pero así no se va a poder”, comenta María de los Ángeles Soberanes.

Por su parte, María del Rosario López afirma que lamentablemente se está viendo un cochinero en el poblado a raíz de que desde hace como un mes no pasa el camión a recoger la basura.

“Los perros sacan todo de las bolsas y los costales, hasta pañales acarrean, y la verdad esto se está tornando insoportable, por eso le pedimos a las autoridades que manden a recoger la basura en lo que sea posible.

Mi marido ya se enojó conmigo porque le llené de basura la motocarro para que la llevara a tirar a donde fuera, porque los perros sacan las cáscaras de huevo, desperdicios y muchas otras cosas que se pudren con el Sol y empiezan los malos olores.

Aquí al vecino ya le ayudé a juntar la basura que desparramaron los perros y las gallinas, pero ahí está otra vez el cochinero, así no se puede mantener limpio, ocupamos que pasen a recoger la basura lo antes posible, cosa que no hacen desde antes de Semana Santa. Aquí en la mayoría de las casas hay carros en qué tirar la basura en las orillas, pero eso es lo que no queremos hacer, ya que para eso hay un camión recolector”, manifiesta María del Rosario López.