Las casas de empeño de Guamúchil es el salvavidas de la ciudadanía

Guamúchil, Sinaloa.- Al acercarse las celebraciones decembrinas, así como otras fechas especiales, las casas de empeño se han vuelto en pocas palabras el salvavidas de muchas personas, puesto a que así es una forma de conseguir dinero, o bien, adquirir diversos artículos a bajos costos para regalar, y este año no ha sido la excepción, al ya verse movimiento en ellas, donde la gente las visita a preguntar o a apreciar qué se tiene en venta.

Durante los últimos días del año llegan a registrar un aumento, que como se mencionaba, buscan empeñar un objeto con el fin de contar con recursos. Lo anterior es el caso de la señora Magdalena Urías, quien acudió a una de ellas en la ciudad de Guamúchil y expresó que cuando no cuenta con los recursos necesarios se dirige a una casa de empeño más cercana a preguntar cuánto se le ofrece por un artículo de valor. “Este año me he visto muy afectada por el dinero, y para regalar esta Navidad ando viendo cuánto me dan por empeñar un microondas y así comprar lo que ocupo”, señaló.

Asimismo, destacó que esto lo realiza para cualquier situación que se le presenta, ya que es más fácil, y así poco a poco ir juntando el dinero para recuperar el artículo que dejó. Cristian López, empleado de una conocida casa de empeño, comentó que normalmente en estas fechas es cuando se nota más el interés de la ciudadanía al acercarse. “Siempre se verá en esta época que la gente pues anda buscando dinero, ya sea para los regalos, para la comida o para vestirse, por eso vienen”, dijo.

El señor Heriberto Medina, quien al cuestionarle qué hacía para adquirir dinero en caso de no contar con él en las fiestas decembrinas, sorpresivamente manifestó que acudir a las casas de empeño, o bien, solicitar un vale, donde mencionó que ambas son una opción que lo sacan de apuro. “Yo no batallo mucho cuando no cuento con dinero, voy a las casas de empeño, y ahí pues sé que llevar lo que me pueda servir para lo que ocupo.

Ahorita uno no puede estar gastando mucho porque todo está bien caro, y como dicen, la economía no es buena como para andar gastando en cosas que no son necesarias, hay muchas personas que empeñan casi todo por cualquier cosa en esta época, muchas personas lo han de hacer para comprarse ropa o algo, y lo que empeñan lo pierden porque no tienen con qué pagar, y es una tristeza eso”, fueron las palabras del señor.

Cabe mencionar que las casas de empeño no solamente en estas épocas es cuando registran mayor demanda por parte de la ciudadanía, sino también en otras festividades o necesidades, tal es el caso del regreso a clases en pandemia, que así fue como se vivió, donde fueron las ganadoras debido a que muchos estudiantes no contaban con una laptop o celular para sus clases y se vieron en la necesidad de ir a conseguirlos.

Por otro lado, algunos trabajadores manifestaron que se espera ver un repunte en el mes de enero, por la conocida cuesta de enero, que normalmente se acostumbra que la gente también se acerque a ellos. Sin duda alguna las casas de empeño se han vuelto ese salvavidas para todo ciudadano cuando más lo requiere.