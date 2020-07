Las estrategias que plantea la Sepyc para el regreso a clases en la región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Luego de que los contagios por el coronavirus no han cesado, la Secretaría de Educación Pública y Cultura en la región del Évora planteará doble estrategia de trabajo, por si se maneja el escenario de manera virtual, o bien, presencial. Lo anterior lo dio a conocer Lizandro Sillas López, jefe de Servicios Regionales del Évora, quien además agregó que ante la medida para evitar mayores contagios en las aulas y que el semáforo aún no cambia se están tomando en cuenta las dos planeaciones de trabajo para todos los docentes, con la finalidad de que estén más preparados y se esté capacitando ante lo que se llegue a presentar.

Sillas López comentó que si las condiciones de salud municipal permiten regresar se estará trabajando de manera presencial, si no, de manera virtual, sin embargo, esta decisión no la tienen determinada aún hasta que el Sector Salud decida cuándo es posible regresar, por los cuidados de los contagios que se están presentando.

Asimismo, expresó que el regreso a las clases presenciales depende mucho del semáforo en el que nos encontramos, así como debido a la reactivación económica, que va a dificultar, porque se puede colapsar y tender a un problema mayor.

‘‘Yo creo que el maestro debe seguir preparándose para trabajar en línea’’, citó el jefe de Servicios Regionales del Évora.

Por otro lado, externó que hay unas recomendaciones que estableció el secretario de Educación Pública a nivel federal, así como a nivel estatal, las cuales son buscar la manera de cómo atender de manera escalonada a los alumnos.

“Lo que tenemos que buscar de lo que no se cumplió es atender lo que quedó sin cumplir, para poder iniciar el ciclo escolar de esa manera, y si no es posible por las circunstancias del semáforo tendremos que seguir preparándonos para seguir trabajando en línea y poder iniciar un ciclo escolar, para que los alumnos puedan seguir avanzando, no podemos decir que no va a haber un trabajo en línea ni que va a ser presencial, vamos a prepararnos para afrontar las dos situaciones, tanto como el plan de trabajo en línea y de manera presencial”, destacó.

Para concluir, Lizandro Sillas López argumentó que todos los docentes se están preparando para tomar la experiencia del trabajo que se llevó a cabo para el cierre del ciclo, tomando en cuenta qué funcionó, qué no, qué se puede cambiar para un mejor aprendizaje, reiterando que los maestros se van a preparar en adelante del 20 de julio con tres semanas, tomando en cuenta los dos escenarios.

