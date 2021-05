Las madres solteras en Sinaloa son las heroínas de la vida real

Guamúchil, Sinaloa.- Pese al maltrato físico, psicológico, el abandono o el engaño de sus parejas, más de 100 madres solteras luchan diariamente para sacar adelante a sus hijos o hijas, ya que ellos son el motor para cerrar sus cicatrices y seguir avanzando en esta difícil guerra llamada “vida”, esto de acuerdo con las estadísticas proporcionadas por la Asociación Madres Solteras Unidas de Sinaloa, A.C.

Después de muchos años, ahora en pleno siglo 21 las féminas han roto las cadenas y sin miedo al qué dirán de la gente se han empoderado para decir “basta, yo puedo salir adelante con mis hijos”, las cifras lo avalan, y es que existe un padrón de edades de las madres solteras que va desde los 19 a los 73 años de edad. Estas corresponden a la región del Évora, Culiacán, Los Mochis, Guasave, Zacatecas, Tijuana, Mexicali y otros lugares del país.

María Elizabeth Aguilar Camacho, directora general de Madres Solteras Unidas de Sinaloa, A.C., comentó que ser madre soltera es una situación difícil, pero actualmente existen muchos mecanismos e instancias para que puedan salir adelante.

Agregó que en la asociación que dirige las apoyan encontrando trabajo, con apoyo legal, psicológico, nutriólogo, con medicamentos y apoyo moral, porque son varias las mujeres que han pasado por esa transición.

Explicó que las féminas son un ejemplo de vida y lucha constante, porque tienen que esforzarse más para salir adelante, ya que algunos padres renuncian a sus empleos o no se registran ante el IMSS para que no sepan cuánto ganan, para no darles el dinero que les corresponde para la pensión alimenticia de sus hijos.

Por último, Aguilar Camacho hizo una invitación a todas esas mujeres que son padre y madre, a que se unan a este grupo de ayuda, que es un apoyo ante la difícil situación que seguramente están pasando. Al igual a todas aquellas que viven entre la violencia, que se acerquen.