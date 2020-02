Las principales causas de aborto

Guamúchil, Sinaloa.- La definición de aborto es la interrupción del embarazo antes de las veinte semanas de gestación. Se dice que las causas principales de aborto son las infecciones de las vías urinarias, las cuales pueden estar presentes al momento de que la mujer queda embarazada. Un 90 % de las causas de aborto es por infecciones, mientras que la segunda causa principal, con un 10 %, son las malformaciones congénitas, es decir, defectos en el desarrollo del feto en el vientre, por ejemplo, un bebé al que no se le haya desarrollado el corazón correctamente. Ante estas malformaciones, la misma naturaleza rechaza un producto no viable y no apto para sobrevivir, por lo que se produce el aborto de manera natural.

Es considerado un aborto si el embarazo se interrumpe antes de las veinte semanas. “Estamos hablado de antes del quino mes”, señaló el médico municipal de Salvador Alvarado, Édgar Neftalí Cruz Meléndrez.

Después del quinto mes, si la mujer todavía se encuentra embarazada y se le viene el bebé antes de tiempo, ocasionando una interrupción del embarazo antes de los ocho meses, a esto ya se le llama parto prematuro. Pues después de las veinte semanas, el bebé ya se encuentra desarrollado en el vientre, pero al suspenderse el embarazo, ya no es aborto.

La edad en que una mujer puede quedar embarazada sin riesgo va entre los 18 y hasta los 35 años de edad, pues fuera de ese rango tienen mayor riesgo de aborto.

El aborto siempre será más probable para una mujer que no se encuentre dentro del rango de edades antes mencionado.

Aunque si una mujer sufrió un aborto anteriormente y se encuentra embarazada de nuevo, el riesgo de aborto también aumenta.

Otro de los conflictos causantes del aborto son los accidentes en cierta etapa del embarazo, como un traumatismo fuerte en el abdomen o la cadera, o bien, si la persona embarazada sufre alguna discapacidad.