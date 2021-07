Las ventas en restaurantes de Salvador Alvarado caen en un 70 por ciento

Guamúchil, Sinaloa.- Esta nueva ola de contagios de Covid-19, ha causado algunas afectaciones en el sector restaurantero del municipio de Salvador Alvarado al grado de que algunos negocios han sufrido una caída de hasta el 70 por ciento en cuanto a la demanda de sus comensales.

Claudia Serrano, gerente del restaurante de un conocido hotel en la zona Centro de Guamúchil, informó que ya se estaban recuperando de las crisis anteriores y que la afluencia iba en incremento, pero desde hace aproximadamente dos semanas comenzaron a caer las ventas en un 70 por ciento.

Mencionó que durante los fines de semana es cuando se tienen más visitas que las que se registran de lunes a viernes.

Explicó que debido a la situación actual, ellos se han visto en la necesidad de promocionar más el servicio de ‘Ordene y Recoja’ porque la asistencia al restaurante ha sido muy poca.

Aseguró que es preferible que en estos momentos las personas se resguarden en sus hogares porque de esta forma se puede evitar que los contagios sigan aumentando.

Por su parte Alma Leticia Montoya Gastélum, gerente del restaurante de un hotel ubicado en la salida norte de la ciudad, afirmó que la mayoría de los días ha estado muy tranquilo y que de igual forma, la afluencia no rebasa el 30 por ciento de la capacidad que el restaurante tiene.

Confirmó que aún con esta situación espera seguir pagando la nómina de los empleados, los impuestos y seguir adquiriendo las herramientas para cumplir con el protocolo de sanidad. Mencionó que afortunadamente ninguno de los empleados ha manifestado tener síntomas que pudieran ser relacionado con el Covid-19.

Detalló que en caso de que la situación empeore y que los comensales no acuden comenzaron a promocionarte con el servicio ‘Para Llevar’, para que la venta fluya.

Estamos trabajando en la medida que las autoridades nos están indicando”.

Por último, Ana Rojo Montoya, propietaria de un restaurante en el Centro de la ciudad, afirmó en que en su caso la demanda ha disminuido un 35 porciento aproximadamente.

Expresó que ella espera que la situación no empeore porque ella no tendría la capacidad económica para mantener la nómina de su flotilla de trabajadores. Además, los empleados no pudieran esperar a que la crisis pase porque de ellos dependen sus familias.

Otro detalle es que ella solo tiene servicio dentro de su establecimiento y no cuenta con servicio a domicilio o en su defecto ordene y recoja.

