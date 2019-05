Latente foco de infección en San Isidro

Angostura, Sinaloa.- Habitantes de San Isidro, Angostura dan a conocer que viven entre un latente gran foco de infección, esto a raíz del agua que tiene mucho tiempo estancada en el pequeño canal de desagüe agrícola y por las insoportables plagas de moscos y jejenes que se dejan sentir por las tardes, además de los malos olores.

Sandra del Carmen Rojo Camacho detalla que el problema no es reciente, sino que tienen años batallando, esto desde que un señor puso un tapo en el canal para hacer una represa, pues desde entonces el agua ya no tuvo caída y se empezó a estancar hasta tomar un color verde y ser escenario propicio para el surgimiento de diferentes plagas.

Rojo Camacho expresa que aproximadamente a partir de las 18:00 horas los moscos y los jejenes se ponen incontrolables, a tal grado que toda la familia se tiene que meter a la casa para protegerse, incluso, hasta queman cartón para que la fuerte humareda los ahuyente.

“Este pequeño dren es desagüe de parcelas y no debe de tener agua, nada más cuando los productores están regando sus predios, pero el problema viene porque tiene un tapo y eso evita que fluya hacia el río, por eso ya está verde, con lama y quién sabe qué otras cosas.

Además en las tardes hay muchos moscos y jejenes, como en eso de las 18:00 horas ya no los aguantamos y mejor arrancamos para dentro de la casa.

Este problema no es nuevo, pues ya tenemos alrededor de dos o tres años, creo que es desde que hicieron esa represa. Ya fui con el comisario para tratar de solucionar las cosas, pero me dijo que él no tenía nada qué ver, que yo fuera a otras partes.

No he ido a la Presidencia Municipal a platicar con Aglaeé Montoya Martínez, pero en cuanto lo haga lo que le voy a pedir es que ordene que abran la represa que está ahí para que corra el agua, pues yéndose no hay problema. También hay quienes tiran basura, pero eso no es tanto el detalle, sino el agua que está estancada, que salga y llegue al río.

Creo que estos moscos son transmisores del dengue, porque la verdad el cuerpo lo siento adolorido, y pues estoy queriendo ir a hacerme unos análisis para ver cómo ando en general. Por las tardes hay moscos, jejenes y malos olores, todo derivado del agua estancada, pero igual pedimos una fumigación”, dice Sandra del Carmen Rojo Camacho.