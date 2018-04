Le ganaré a 'Chenel': Alfonso 'Ponchín' Inzunza

Guamúchil, Sinaloa.- El candidato tricolor Alfonso Inzunza a la diputación local por el distrito 09 dice encontrarse listo y seguro para ganarle a su contrincante Adolfo Rojo.

Le tengo respeto a todos los candidatos, ya tendremos a partir del 14 de mayo para dar a conocer nuestras propuestas, para que nos evalúen.

Precisó que cuenta con una trayectoria amplia que lo respalda, "hemos tenido diferentes puestos como nuestro tránsito por las presidencias municipales y los congresos estatales y federales".

Anuncio que aunque no puede hacer campaña la propia ciudadanía empieza hacer los comentarios respecto a su persona, "yo tengo mi fortalezas, mi trabajo en Angostura es sumamente importante con los pescadores, ya que siempre trate de luchar por ellos cuando estuve al frente de la comisión de pesca".

Para finalizar dijo que no sé puede minimizar a nadie, "todos somos candidatos parejos, "Chenel" tiene su trabajo y su proceso y claro que le voy a ganar eso no tiene vuelta de hoja porque así lo siento, así me conocen el es mi amigo y ahijado".