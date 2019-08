Le gusta su trabajo pero también lo hace por necesidad

Guamúchil, Sinaloa.- Carlos Lara Limón recorre el Centro de la ciudad de Guamúchil vendiendo conserva de papaya en recipientes de plástico de medio litro. Cada día llega desde el municipio de Badiraguato a Guamúchil para vender el producto.

El adolescente, de 14 años de edad, cuenta que viene toda la semana en camioneta desde Badiraguato junto con sus padres y su hermana. Y en estas temporadas de vacaciones aprovecha para juntar un dinero y ayudar en los gastos de la casa. Él no es como muchos jóvenes que no les gusta trabajar, porque desde los 6 años vende pan. Y ha aprendido que el esfuerzo es la base para salir adelante, porque su familia tiene necesidades y no les alcanza.

Por eso trabaja, y porque le gusta vender, dijo. La mayoría de sus clientes los encuentra en restaurantes, pero una de sus paradas favoritas es el Ayuntamiento de Salvador Alvarado, ahí se le encuentra ofreciendo su producto de oficina en oficina.

“Este día casi no he vendido, pero a veces les digo una adivinanza o un chiste, hago reír a la gente, y es la forma en que vendo”, cuenta el joven comerciante. ¿Son estrategias de venta? “Sí, aquí he aprendido muchas maneras de vender, porque trabajo desde los 6 años vendiendo pan allá en Badiraguato, y en las vacaciones vendo conserva de papaya junto a mis papás y mi hermana”.

Salir adelante a base del esfuerzo diario y por el camino derecho son los valores que manifiesta el heredero de la tradición familiar de venta de conserva. En los pasillos de la Presidencia Municipal los trabajadores comentaron que el abuelo fue quien empezó este negocio y que se hizo muy conocida la venta de “conserva de Badiraguato” entre los funcionarios y personal del Ayuntamiento, pero al enfermar el jefe mayor, la familia entera ha mantenido a flote el medio de subsistencia.

Para el nieto, Carlos Lara Limón, este trabajo le ha dejado grandes aprendizajes. “No me da vergüenza andar vendiendo en la calle, también hago pulseritas, para sacar un poco más de dinero”, expresa con orgullo. ¿Qué mensaje le darías a los jóvenes que nunca han trabajado y que dependen de sus padres? “Que valoren el esfuerzo que hacen sus papás”, dijo el joven comerciante.